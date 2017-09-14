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Алексей Чадов и Агния Дитковските приедут в Минск с премьерой спектакля "Незнакомка"

15.09.2017 11:14 — Разное | Tut.by  
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У белорусских зрителей появилась возможность увидеть Алексея Чадова не только на экранах телевизоров, но и впервые на сцене театра. Вместе с актерами театра и кино Дмитрием Марьяновым, Агнией Дитковските и Ириной Медведевой, Алексей Чадов выступит 2 октября на сцене КЗ «Минск» с премьерой комедии «Незнакомка».


Владимир Большов — российский актер театра и кино, режиссер, Заслуженный артист России поставил на сцене современную пьесу Владимира Зайкина «Незнакомка 32».
Так случается, что в квартиру главных героев пьесы спускается сама Любовь. Герои — молодая семейная пара — ломают голову, как с ее помощью решить свои финансовые и прочие проблемы. Любовь пытается объяснить им, что она сама вынесет их из любой невзгоды, но те не способны понять, о чем она толкует.

На сцене зрителей ждут сложные метаморфозы и преображения, когда от детского восторга чувства героев переходят к истой ненависти, от обожания — до холодной ярости и ледяного расчета. Зритель будет следить за тем, как сталкиваются мировоззрения и принципы, разбиваясь о действительность. Героям, погрязшим в известных противоречиях жизни современного мегаполиса, незнакомка пытается объяснить свою великую роль. Ведь, как известно, именно любовь спасет мир.


Премьера спектакля в Москве назначена на 25 октября. Зрителям Беларуси удастся увидеть спектакль раньше. Билеты на спектакль можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов от 30 до 120 рублей.

Купить билет

 
Теги: Минск
 
 
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Вместе с актерами театра и кино Дмитрием Марьяновым, Агнией Дитковские и Ириной Медведевой, Алексей Чадов выступит 2 октября на сцене КЗ "Минск" с премьерой комедии...

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