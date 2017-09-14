Очень дикая кошка! Горячий тест-драйв Jaguar XJ в Шотландии

Шотландия и осень — подтвердит любой опытный путешественник — созданы друг для друга: поросшие дроком холмы, вересковые пустоши, озера и водопады приобретают особенную красоту в именно это время года. Протестировав роскошный Jaguar XJ на живописных гэльских дорогах, AUTO.TUT.BY убедился: эти автомобили идеально вписываются не только в крутые шотландские повороты, но и в «крутые» шотландские пейзажи.

Классика не стареет





Длинный, массивный, узнаваемый силуэт с черными задними стойками, маскирующими высоту автомобиля, и выразительными «глазами» — в нем чувствуется порода. XJ кажется одновременно элегантным и приземистым — как большая кошка перед прыжком.

Удивительно, но внешне незначительно изменившаяся за почти 8 лет выпуска версия кузова X351 все еще производит яркое впечатление, выглядит современно, стильно и агрессивно. Даже хорошо знакомые с моделью местные пешеходы и водители засматриваются на машину.

Интерьер XJ оригинален, лаконичен и недешев: дерево, кожа, алюминий, плюс стеклянная панорамная крыша — все словно намекает на… люксовую яхту.



Фото: Jaguar

Роскошь с причудами

Салон, на наш взгляд, при этом не дает однозначного ответа на вопрос, кому адресован автомобиль — пассажиру или водителю. С одной стороны, на задних сидениях доступны и регулировки с массажем, и климат, и экраны. Но по сравнению, например, с трансформирующимся диваном в BMW 7 или «галеркой» S-класса, — простовато, а места для ног и макушки в версии со стандартной колесной базой недостаточно. В нашем длинном путешествии пассажир ростом 186 см почти упирался головой в потолок и регулярно жаловался, что на «корме» клонит в сон.

Крупному водителю непросто «внедряться» и на переднее кресло — грациозные спортивные формы седана принуждают к отнюдь не изящному «сворачиванию» головы при посадке. Посмотрев акробатический этюд, задние пассажиры могут переключиться на штатную развлекательную видеосистему, в которую входят и беспроводные наушники с пультом управления (спереди доступен не мешающий водителю экран DualView).

Отгородиться от зрителей снаружи позволят шторки на боковых стеклах, но, в отличие от «заднестекольного» затемнителя, они лишены электроприводов. Да, и в распоряжении всех пассажиров есть функция wi-fi хотспота — например, мы регулярно пользовались ей, чтобы «заливать» фото и слушать онлайн-музыку во время путешествия.



Фото: Jaguar

Продолжая тему комфорта: проехав несколько тысяч миль, можем с уверенность утверждать — в водительском кресле находиться фантастически удобно и уютно. Непреходящее удовольствие от езды в любом стиле и при любых погодных условиях, недоступное, на наш взгляд, в «люксах» германских автопроизводителей, вам гарантировано. И при этом за меньшие деньги.

В управлении XJ также очень хорош: руль не только легок, но и чрезвычайно информативен. Автомобиль разгоняется плавно, быстро и, пожалуй, как-то незаметно. Особенно в Dynamic режиме, когда адаптивная подвеска буквально приклеивает Jaguar к дороге, а реакции на нажатие педали газа обостряются. Превысить разрешенную скорость в городе или на трассе очень легко, поэтому кнопки ограничителя скорости на руле — спасение.

Избавиться от правосторонних привычек





В городе особенности вождения праворульного автомобиля на левосторонних дорогах вызывают у непривыкшего шофера «кризисы», главным образом, на круговом движении. Тем более, если перед вами никто не показал пример прохождения «препятствия». Еще более суровое испытание — платное. Типовые подземные паркинги напоминают тесные казематы, в которые Jaguar XJ с необъятными габаритами, кажется, вообще не впишется, разве что зацепив ограждения или другие машины!

Еще одна беда для новичков британского «стиля» — пригородные дороги. Они весьма живописные, но очень узкие и зачастую не имеют разметки: ты интуитивно стараешься держаться правее, подальше от непривычного левого бордюра, но к нему приходится срочно вплотную возвращаться, когда обнаруживается «встречка». На таких, к счастью, не очень распространенных и загруженных трассах кажется, что водители автобусов и грузовиков в совершенстве владеют особым искусством «миллиметража». Зато когда привыкаешь, передвижение даже на такой крупной легковой особи, как Jaguar XJ, приносит здесь больше удовольствия, чем на родине.





Качество дорог можно признать идеальным — в горах, деревнях и на островах. И даже если блуждаешь по безлюдной извилистой одноколейке. Изредка на трассах встречаются предупреждающие знаки про возможные «пролежни» и ремонты, которых ждешь и… в итоге не обнаруживаешь.

Во-первых, подвеска Jaguar их легко «съедает», а во-вторых, в сравнении с чудовищными люками и остатками ямочных ремонтов в Беларуси, шотландские асфальтовые изъяны — ничто. Что еще всегда приятно радует в Великобритании — так это вежливость водителей. Не нарушают, не подрезают, не сигналят, любезно пропускают и понимающе реагируют даже на смятение привыкших к правой стороне белорусов.

Функциональность высшего уровня



Фото: Jaguar

Из опций Jaguar XJ за время путешествия нам большего всего полюбилась функция вывода карты и навигационных указаний на виртуальный 12-дюймовый экран на панели приборов. Опционально в Jaguar устанавливается лазерный проектор, отображающий на лобовом стекле текущую скорость, лимиты, предстоящие повороты, установки круиз-контроля и предупреждения об опасностях. Удобно заводить автомобиль и прокладывать маршрут заранее с помощью фирменного мобильного приложения.

Пригодилась в пути и система распознавания дорожных знаков с незатейливыми уведомлениями о нарушениях скоростного режима. При желании, спид-лимитер можно настроить так, что превысить считанную в движении или прописанную в навигаторе скорость вы не сможете без кикдауна.



Фото: Jaguar

Особый источник удовольствия в машине — это звук. И речь, конечно, не только о сочном рыке двигателя. Акустика в XJ была специально спроектирована параллельно с дизайном самого седана и умеет подстраивать звучание, анализируя множество параметров — от положения сидений до оборотов двигателя. В лучшую 1300-ваттную комплектацию аудиосистемы — Meridian Digital Reference — входит 26 спикеров, два сабвуфера и усилители с поддержкой Dolby.

Обновленный последний раз в 2015 году, Jaguar XJ все же оснащается богатым пакетом электронных ассистентов, включая систему удержания полосы движения, адаптивный круиз-контроль с поддержкой «заторов», круговую камеру, детектор трафика сзади, контроль «слепых» зон и полуавтоматический помощник парковки.





Еще раз вспомним, что эта модель без особых доработок существует почти 8 лет, не устаревая и пройдя всего пару плановых модернизаций. В последний раз в 2015 изменилась решетка радиатора, были предложены головные LED-фары с элементами в форме буквы J, улучшено рулевое управление, появились вездесущие USB-розетки в большом количестве. Конечно же, был сделан апдейт цифровой панели приборов и системы развлечений InControl Touch.

Автомобиль также получил более мощный 3-литровый дизельный V6 на 300 «лошадок» с пониженными выбросами, но без полного привода, который по-прежнему доступен только в бензиновой версии 3.0 (340 сил).



Фото: Jaguar

Определенности с будущим модели на данный момент нет. Даже на заводе в Касл Бромвиче экскурсовод не нашелся, что ответить любопытным гостям. Пока лишь в июле этого года Jaguar представила самую мощную модификацию в истории седана — XJR575, которая вот-вот поступит в продажу.

Пятилитровый компрессорный двигатель V8 с отдачей 575 сил (против предыдущей версии на 510 и 550 «лошадей») сокращает время разгона до «сотни» до 4,4 сек. Ограничитель скорости при этом отодвинут на 300 км/ч уже в базовой комплектации. От собратьев «супер-Jaguar» будет отличаться особой окраской кузова в серый и синий цвета, аэродинамическим обвесом, новым передним бампером и дополнительными «жабрами» в капоте.



Фото: Jaguar

Надеемся, XJR575 не окажется финальной точкой в истории модели, и производитель еще порадует поклонников «эксджея» — что в килтах, что в вышиванках. Все-таки XJ — это не только eXtraordinary Jaguar, но и eXperimental Jaguar! Так что скрестим пальцы, чтобы инновации продолжили появляться сперва в классическом и почти идеальном, как осенняя Шотландия, седане, а уж потом в новомодных кроссоверах и электрокарах.