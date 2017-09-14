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Место для любителей артхауса: AFISHA.TUT.BY открывает особый зал в Falcon Club Бутик Кино

15.09.2017 11:23 — Разное | Tut.by  
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Проект AFISHA.TUT.BY вместе с кинокомплексом Falcon Club Бутик Кино открыли зал, который будет специализироваться на показах авторского кино. В кинотеатре его показывали регулярно и раньше, но теперь увидеть фильмы можно в комфортном зале AFISHA.TUT.BY. Здесь столичных киноманов ждут самые свежие фестивальные премьеры, громкие авторские проекты и радикальные ленты.


Руководитель проекта AFISHA.TUT.BY Владимир Чеботарев и руководитель Falcon Club Рянатас Начаюс

Основной репертуар зала составляют европейские ленты — участники кинофестивалей от Канн до Берлина и Венеции. Кроме того, на регулярной основе в зале AFISHA.TUT.BY будут крутить знаковое азиатское кино и самые важные российские проекты мэтров уровня Звягинцева и Лозницы.

— Кино в нашей афише — самый посещаемый раздел, — рассказывает руководитель проекта AFISHA.TUT.BY Владимир Чеботарев. — Но в нашем зале мы бы хотели делать ставку не столько на массовый кинематограф, который зачастую находит своего зрителя без лишней помощи, а популяризировать авторское кино, фильмы, которые обычно проходят незамеченными для массового зрителя. Фильмы, которые смотрят не для того, чтобы расслабиться и отдохнуть, а чтобы подумать, проанализировать и выйти не с пустой головой.











На регулярной основе для читателей AFISHA.TUT.BY в зале будут предусмотрены акции и скидки, о которых мы будем сообщать читателям накануне.

— Репертуар Бутик Кино, пожалуй, сейчас может угодить любым вкусам, — рассказывает Татьяна Романовская, руководитель Falcon Club Бутик Кино. — И нам важно, что вкусы посетителей претерпевают изменения. Все больше людей выбирают независимый кинематограф для просмотра с друзьями, на свидании и в одиночку. География фильмов также сильно расширилась. Поэтому идея создать зал, который бы транслировал информацию о ключевых лентах, помогал зрителю увидеть «свой» фильм, стала отличной перспективой. Под кураторством масштабного проекта AFISHA.TUT.BY, артхаус-зал сможет стать особенным местом для города Минска, где можно будет увидеть эксклюзивные киноленты и почувствовать иную атмосферу. Сам зал рассчитан на 31 место, оборудован проектором Barco DP4K — самым ярким проектором в своем классе с разрешением 4К. Реалистичность и контрастность картинки обеспечивает серебряный экран. А сами кресла большие и комфортные, оборудованы столиками и органично вписываются в интерьер, в котором преобладают мягкие теплые цвета.


В сентябре гостей зала AFISHA.TUT.BY ждут следующие премьеры:

«Мадам» — с 14 сентября.
«Мама!» — с 14 сентября.
«Роден» — с 21 сентября.
«Заложники» — с 21 сентября.
«Мой сын» — с 28 сентября.

Смотреть полный фотоотчет

И бонус для читателей

И обещанный бонус для пользователей AFISHA.TUT.BY: гости, которые покажут на кассе установленное приложение AFISHA.TUT.BY на смартфоне или планшете, смогут купить билеты на 19 сентября на любые фильмы репертуара по специальной цене в 9 рублей. Купить билет можно в любой день, но только на сеансы 19 сентября.


 
Теги: Минск
 
 
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Проект AFISHA.TUT.BY вместе с кинокомплексом Falcon Club Бутик Кино открывают зал, который будет специализироваться на показах авторского кино.

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