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Перекупщики привезут iPhone X в Беларусь в первый день продаж. Цены почти не отличаются от официальных

15.09.2017 11:30 — Разное | Tut.by  
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12 сентября компания Apple представила три новых смартфона. «Звездой» презентации стал премиальный iPhone X, который поступит в продажу в странах «первой волны» лишь 3 ноября. Беларусь в число этих стран не входит, но самые нетерпеливые покупатели все же смогут приобрести гаджет в самый первый день.


Количество продавцов, готовых привезти iPhone X в Беларусь в первый день продаж, с момента нашего последнего исследования заметно возросло. Важно, что многие продавцы решились снизить цены.

Например, в одном из интернет-магазинов стоимость модели с 64 ГБ встроенной памяти установили на уровне в 2800 рублей (около 1210 евро) при официальной цене в Германии в 1149 евро. Напомним: до презентации некоторые продавцы были готовы привезти смартфон в Минск лишь по цене в 3000 долларов.


Доставить аппарат первым покупателям обещают вечером 3 или утром 4 ноября. Оставлять задаток при этом не нужно. При звонке в магазин нам объяснили, что при желании приобрести модель в определенном цвете и объеме памяти лучше сделать предзаказ.

Некоторые продавцы выставляют более высокие цены на смартфон. В частности, один из них готов 3 ноября привезти устройство с 64 ГБ встроенной памяти в Минск за 3500 рублей (около 1515 евро).

Есть и более необычные предложения. Например, один продавец готов доставить смартфон в Минск 4 или 5 ноября, но с конечной стоимостью аппарата пока не определился. По его словам, сначала он изучит другие предложения и сделает цену ниже, чем у них.


Напомним: компания Apple представила тройку новых смартфонов. Первые два аппарата — iPhone 8 и iPhone 8 Plus — мало чем отличаются от прошлогодних iPhone 7. Внешне их можно отличить лишь по стеклянной задней панели. Главным анонсом на презентации стал премиальный iPhone X без рамок вокруг вытянутого дисплея и с функцией разблокировки по лицу пользователя.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Apple.

 
Теги: Минск
 
 
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Количество продавцов, готовых привезти iPhone X в Беларусь в первый день продаж, заметно возросло.

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