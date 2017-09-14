В Минском районе Chevrolet врезался в ограждение и опрокинулся в кювет: водитель погиб

Смертельная авария произошла 14 сентября, в 16.20, вблизи деревни Лобенщина Минского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.



Фото: МЧС

По предварительной информации, 55-летний водитель Chevrolet, житель Минска, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, после чего автомобиль съехал в кювет, где опрокинулся.



Фото: МЧС

Как сообщила AUTO.TUT.BY официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович, в результате ДТП водитель оказался зажат в салоне транспортного средства. При помощи специнструмента из автомобиля мужчину доставали спасатели.

Пострадавший получил серьезные травмы и при доставлении в больницу умер.