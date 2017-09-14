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В Минском районе Chevrolet врезался в ограждение и опрокинулся в кювет: водитель погиб
Смертельная авария произошла 14 сентября, в 16.20, вблизи деревни Лобенщина Минского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
По предварительной информации, 55-летний водитель Chevrolet, житель Минска, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, после чего автомобиль съехал в кювет, где опрокинулся.
Как сообщила AUTO.TUT.BY официальный представитель Минского областного управления
Пострадавший получил серьезные травмы и при доставлении в больницу умер.
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Авария произошла 14 сентября, в 16.20, вблизи деревни Лобенщина.
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