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В Минском районе Chevrolet врезался в ограждение и опрокинулся в кювет: водитель погиб

15.09.2017 11:45 — Разное | Tut.by  
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Смертельная авария произошла 14 сентября, в 16.20, вблизи деревни Лобенщина Минского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Фото: МЧС

По предварительной информации, 55-летний водитель Chevrolet, житель Минска, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, после чего автомобиль съехал в кювет, где опрокинулся.


Фото: МЧС

Как сообщила AUTO.TUT.BY официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович, в результате ДТП водитель оказался зажат в салоне транспортного средства. При помощи специнструмента из автомобиля мужчину доставали спасатели.

Пострадавший получил серьезные травмы и при доставлении в больницу умер.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 14 сентября, в 16.20, вблизи деревни Лобенщина.

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