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"Налог на AliExpress": в России предлагают ввести НДС с зарубежных посылок
В России онлайн-ритейлеры предложили ввести налог для их иностранных конкурентов, в том числе на AliExpress, Amazon и eBay,
В АКИТ убеждены, что зарубежные онлайн-ритейлеры имеют преимущества по сравнению с российскими, они освобождены от НДС и ввозных таможенных платежей при продаже товара на сумму до 1000 евро и весом до 31 килограмма.
Налог может заставить продавцов прекратить продажи товаров в Россию, убежден гендиректор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов. Участники рынка считают, что зарубежные онлайн-ритейлеры могут прекратить осуществлять доставку товара в Россию.
Сбор для иностранных интернет-магазинов предлагают ввести по аналогии с «налогом на Google», который вступил в России в силу 1 января этого года. Так, иностранным компаниям, которые реализуют электронный контент или софт через интернет в России, нужно платить НДС 18%, как и российским компаниям.
Напомним, с 14 апреля прошлого года белорусы
Тем временем некоторые наши соотечественники
Напомним, страны ЕАЭС
Евразийская экономическая комиссия предлагает снизить лимиты на международные почтовые отправления из-за рубежа на территорию ЕАЭС. Предлагается с 1 января 2019 года снизить нормы до 500 евро и 31 килограмма в течение календарного месяца в адрес одного физлица, с 1 января 2020 года — до 200 евро и 31 килограмма.
Кроме того,
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В России онлайн-ритейлеры предложили ввести налог для их иностранных конкурентов, в том числе на AliExpress, Amazon и eBay.
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