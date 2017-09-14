В России онлайн-ритейлеры предложили ввести налог для их иностранных конкурентов, в том числе на AliExpress, Amazon и eBay, сообщает «Коммерсант». С таким предложением выступила Ассоциация компаний интернет-торговли России (АКИТ). Компании, которые не станут платить налог, могут заблокировать через Роскомнадзор. Предлагаемые изменения обсуждаются в правительстве.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY.

В АКИТ убеждены, что зарубежные онлайн-ритейлеры имеют преимущества по сравнению с российскими, они освобождены от НДС и ввозных таможенных платежей при продаже товара на сумму до 1000 евро и весом до 31 килограмма.

Налог может заставить продавцов прекратить продажи товаров в Россию, убежден гендиректор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов. Участники рынка считают, что зарубежные онлайн-ритейлеры могут прекратить осуществлять доставку товара в Россию.

Сбор для иностранных интернет-магазинов предлагают ввести по аналогии с «налогом на Google», который вступил в России в силу 1 января этого года. Так, иностранным компаниям, которые реализуют электронный контент или софт через интернет в России, нужно платить НДС 18%, как и российским компаниям.

Напомним, с 14 апреля прошлого года белорусы получают зарубежные посылки для личного пользования по новым правилам: максимальная сумма заказа в один месяц ограничена 22 евро и 10 килограммами (независимо от количества покупок). За все, что больше лимита, нужно платить 30% с суммы превышения. Причиной ужесточения лимитов беспошлинного ввоза товаров явилось значительное увеличение объемов ввоза товаров в коммерческих масштабах в адрес физических лиц без уплаты таможенных платежей.

Тем временем некоторые наши соотечественники обходят ограничения через Россию. К примеру, обращаются к посредникам или заказывают бандероли в приграничные российские почтовые отделения.

Напомним, страны ЕАЭС обсуждают унификацию лимитов на международные посылки до 200 евро. Если решение будет принято, то в течение трех лет Россия и Казахстан снизят свои лимиты с 1000 евро до 200, а Беларусь повысит с 22 до 200. Однако наша страна может оставить и нынешний лимит.

Евразийская экономическая комиссия предлагает снизить лимиты на международные почтовые отправления из-за рубежа на территорию ЕАЭС. Предлагается с 1 января 2019 года снизить нормы до 500 евро и 31 килограмма в течение календарного месяца в адрес одного физлица, с 1 января 2020 года — до 200 евро и 31 килограмма.

Кроме того, сократить нормы беспошлинного ввоза товаров из-за границы могут и в Украине — до 150 евро в месяц.