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Под Гродно гаишники задержали двух пьяных на неисправном тракторе. Транспорт конфискуют

15.09.2017 12:14 — Разное | Tut.by  
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В пригородной деревне Житомля сотрудники ГАИ задержали трактор, в котором ехали двое пьяных местных жителя. На момент освидетельствования содержание алкоголя у водителя превысило предельно допустимое почти в семь раз, у хозяина трактора — в десять, сообщает гродненская Госавтонинспекция.


Трактор был куплен год назад. Поставить его на учет хозяин не успел и не нашел времени. К тому же транспортное средство было неисправно.

Так как сам управлять им не умел и боялся, все время просил, чтобы кто-нибудь сел за руль. Утром, находясь в деревне, выпил, а ближе к вечеру решил вывезти мусор с огорода. Для этого приехал на велосипеде к другу и попросил помочь, хотя знал, что тот лишен права управления.

Друг утром тоже выпил около бутылки водки, но откликнулся на просьбу. У него содержание алкоголя на момент освидетельствования превысило предельно допустимое почти в семь раз, у хозяина трактора — без малого в десять. На обоих сотрудники ГАИ составили протоколы. Водитель задержан пьяным за рулем второй раз за четыре месяца, за что привлекут к уголовной ответственности. Трактор его друга подлежит конфискации.

 
 
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На момент освидетельствования содержание алкоголя у водителя превысило предельно допустимое почти в семь раз, у хозяина трактора - в десять.

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