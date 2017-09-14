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13 тысяч долларов за метр, вид из ванной на "экс-Кемпински": в Минске продают самую дорогую квартиру
Квартира с самой высокой ценой за квадратный метр продается в элитной новостройке на улице Румянцева, 7. Это район площади Победы, которая хорошо видна с террасы, по площади равной «однушке» в «хрущевке». Жилье продается полностью меблированное. Рассказываем, что же в этой квартире особенного.
Квартира площадью 222 квадратных метра. Она даже меньше однокомнатной квартиры, которую продают в ЖК «Дом у Троицкого»
Дом на Румянцева, 7 позиционируется как элитный, малоквартирный. Здесь есть подземный паркинг, и в стоимость квартиры уже включены два машино-места в нем. Также имеется охрана и консьерж.
Квартира расположена на самом верхнем этаже — седьмом. Тут всего две квартиры и выход к ним из лифта имеют только их хозяева.
В объявлении сказано, что в квартире сделан новый дизайнерский ремонт, в котором никто не жил. Все жилье меблировано итальянскими брендами.
Из достоинств в этой квартире — вид из окна на парк Горького. Из панорамного окна в ванной виден и экс-Кемпински.
Посмотреть на город можно с террасы, где есть камин и зона барбекю.
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13 тысяч долларов за метр, вид из ванной на "экс-Кемпински": в Минске продают самую дорогую квартиру
Что в ней особенного - читайте в материале REALTY.TUT.BY
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