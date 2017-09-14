Житель Бреста обратился в милицию с заявлением о хищении 1830 долларов, которые он перечислил российским представителям ОАО «МММ». Милиция в возбуждении дела отказала, прокуратура города с таким решением не согласилась.

Деньги российским предпринимателям брестчанин перечислил банковским переводом 31 июля. За щедрый вклад представители МММ обещали выплатить соответствующие проценты, но взятые на себя обязательства не выполнили. Тогда потерпевший обратился в милицию. В ходе проверки по факту хищения милиция отказала в возбуждении уголовного дела. С таким выводом не согласилась прокуратура города.

«Во время изучения материалов было установлено, что выводы органа дознания не основаны на законе, поскольку из материалов проверки следует, что лица, представлявшиеся сотрудниками ОАО „МММ“ под предлогом выполнения взятых на себя обязательств по выплате процентов за пользование чужими деньгами, путем обмана, завладели 1830 долларами, совершили преступление, предусмотренное частью 1 статьи 209 УК (мошенничество)», — сообщила TUT.BY помощник прокурора города Бреста Ирина Рубанова.

Прокуратура отменила постановление милиции и возбудила уголовное дело. Его расследованием будут заниматься следователи брестского межрайонного отдела Следственного комитета.

В прокуратуре города также призвали граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.