В Porsche призадумались над Cayenne Coupe - соперником BMW X6

Компания Porsche вынашивает планы по дальнейшему расширению своей линейки SUV -дизайнеры немецкой компании уже прикинули, каким может стать возможный соперник купейным кроссоверам BMW X6 и Mercedes GLE Coupe.



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Об этом сообщает британский Autocar , журналистам которого удалось побеседовать с главой Porsche Оливером Блумом во время презентации нового Cayenne во Франкфурте. По словам босса, в компании изучают возможности по выпуску Cayenne Coupe, но окончательного решения на этот счет пока не принято. Другими словам, немцы пока не до конца уверены в том, что купеобразная версия Cayenne придется по душе покупателям.

Главный дизайнер Porsche Михаэль Мауэр подтвердил, что Cayenne Coupe пока существует как дизайнерский проект, но о запуске купе-SUV в серию говорить еще рано.

В ближайших планах фирмы — вывод на рынок своего первого серийного электромобиля (внутризаводской индекс J1), в основу которого ляжет концепт Mission E, показанный швабами в 2015 году.