ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Porsche призадумались над Cayenne Coupe - соперником BMW X6

15.09.2017 12:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания Porsche вынашивает планы по дальнейшему расширению своей линейки SUV -дизайнеры немецкой компании уже прикинули, каким может стать возможный соперник купейным кроссоверам BMW X6 и Mercedes GLE Coupe.


Изображение: Autocar

Об этом сообщает британский Autocar, журналистам которого удалось побеседовать с главой Porsche Оливером Блумом во время презентации нового Cayenne во Франкфурте. По словам босса, в компании изучают возможности по выпуску Cayenne Coupe, но окончательного решения на этот счет пока не принято. Другими словам, немцы пока не до конца уверены в том, что купеобразная версия Cayenne придется по душе покупателям.

Главный дизайнер Porsche Михаэль Мауэр подтвердил, что Cayenne Coupe пока существует как дизайнерский проект, но о запуске купе-SUV в серию говорить еще рано.

В ближайших планах фирмы — вывод на рынок своего первого серийного электромобиля (внутризаводской индекс J1), в основу которого ляжет концепт Mission E, показанный швабами в 2015 году.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Porsche может заняться разработкой купе на базе кроссовера Cayenne. Окончательное решение еще не принято.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно после открытия шестиполоски на Ольшанку меняются маршруты общественного транспорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика