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В Porsche призадумались над Cayenne Coupe - соперником BMW X6
Компания Porsche вынашивает планы по дальнейшему расширению своей линейки SUV -дизайнеры немецкой компании уже прикинули, каким может стать возможный соперник купейным кроссоверам BMW X6 и Mercedes GLE Coupe.
Об этом сообщает британский
Главный дизайнер Porsche Михаэль Мауэр подтвердил, что Cayenne Coupe пока существует как дизайнерский проект, но о запуске купе-SUV в серию говорить еще рано.
В ближайших планах фирмы — вывод на рынок своего первого серийного электромобиля (внутризаводской индекс J1), в основу которого ляжет концепт Mission E, показанный швабами в 2015 году.
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Компания Porsche может заняться разработкой купе на базе кроссовера Cayenne. Окончательное решение еще не принято.
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