В Гродно после открытия шестиполоски на Ольшанку меняются маршруты общественного транспорта

С 16 сентября в тестовом режиме откроется движение по проспекту Лебедева в Гродно — шестиполоске, которая соединяет гродненскую внутригородскую магистраль с микрорайоном Ольшанка. В связи с этим изменятся маршруты городских автобусов, сообщается на сайте автобусного парка Гродно.





Маршрут № 12 «Улица Репина — ТЭЦ-2» поменяется на маршрут № 12 «Ольшанка — Улица Славинского», который будет курсировать в прямом направлении: остановочный пункт «Ольшанка» — ул. Франтишка Богушевича — ул. Отечественная — ул. Великая Ольшанка — ул. Гродненская — ул. Лебедева — ул. Славинского — остановочный пункт «Улица Славинского», обратно в том же направлении.

Маршрут № 37 «Улица Ольшанская — Железнодорожный вокзал» будет курсировать в прямом направлении: остановочный пункт «Улица Ольшанская» — ул. Наполеона Орды — ул. Франтишка Богушевича — ул. Отечественная — ул. Садакова — шоссе Индурское — ул. Южная — ул. Химиков — ул. Кабяка — проспект Янки Купалы — проспект Клецкова — проспект Румлевский — проспект Космонавтов — ул. Будённого — остановочный пункт «Железнодорожный вокзал». В обратном направлении: остановочный пункт «Железнодорожный вокзал» — ул. Ожешко — ул. Ленина — ул. Будённого — проспект Космонавтов — проспект Румлевский — проспект Янки Купалы — ул. Кабяка — ул. Химиков — ул. Южная — шоссе Индурское — ул. Садакова — ул. Отечественная — ул. Франтишка Богушевича — ул. Наполеона Орды — остановочный пункт «Улица Ольшанская».

Маршрут № 41 «Улица Молодежная — Ольшанка» будет курсировать в прямом направлении: остановочный пункт «Улица Молодежная» — ул. Славинского (без изменений), далее: ул. Лебедева — ул. Гродненская — ул. Великая Ольшанка — ул. Наполеона Орды — ул. Франтишка Богушевича — остановочный пункт «Ольшанка», обратно в том же направлении.

Маршрут № 43 «Ольшанка — Площадь Декабристов» будет курсировать в прямом направлении: остановочный пункт «Улица Ольшанка» — ул. Франтишка Богушевича — ул. Наполеона Орды — ул. Великая Ольшанка — ул. Гродненская — ул. Лебедева — ул. Маслакова и далее по своему маршруту без изменений, обратно в том же направлении.

Маршрут № 47 «Железнодорожный вокзал — Улица Богушевича» будет курсировать в прямом направлении: остановочный пункт «Железнодорожный вокзал» — ул. Славинского (без изменений), далее: ул. Лебедева — ул. Гродненская — ул. Короткевича — остановочный пункт «Улица Богушевича», обратно в том же направлении.

Маршрут № 37Э «Скоморошки — Железнодорожный вокзал» курсировать не будет.