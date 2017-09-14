ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какие улицы перекроют из-за закрытия байксезона в субботу. Схема

15.09.2017 12:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В связи с закрытием мотосезона в Минске ограничат движение на некоторых улицах 15−16 сентября.

Так, 15 сентября, с 23.00 до 02.00 следующего дня, будет временно ограниченно движение транспорта по проспекту Победителей на участке от проспекта Машерова до проспекта Независимости.

Одновременно с этим, 16 сентября, с 14.00 до 14.15 и с 17.00 до 17.15, также будет временно ограниченно движение транспорта по проспекту Победителей на участке от проспекта Машерова до проспекта Независимости в связи с проведением дрифт-шоу пилотов и спортсменов на мотоциклах Harley Davidson.

Велосипедистам также ограничат движение по велодорожке 16 сентября, с 9.00 до 21.00, вдоль проспекта Победителей на участке от здания КСРУП «Дворец спорта» по проспекту Победителей, 4 до здания учреждения «Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов» по проспекту Победителей, 2.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Движение на перекрытых участках запретят не только автомобилистам, но и велосипедистам.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Слонимском районе перевернулся Volkswagen с тремя детьми
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика