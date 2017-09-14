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Какие улицы перекроют из-за закрытия байксезона в субботу. Схема
В связи с
Так, 15 сентября, с 23.00 до 02.00 следующего дня, будет временно ограниченно движение транспорта по проспекту Победителей на участке от проспекта Машерова до проспекта Независимости.
Одновременно с этим, 16 сентября, с 14.00 до 14.15 и с 17.00 до 17.15, также будет временно ограниченно движение транспорта по проспекту Победителей на участке от проспекта Машерова до проспекта Независимости в связи с проведением дрифт-шоу пилотов и спортсменов на мотоциклах Harley Davidson.
Велосипедистам также ограничат движение по велодорожке 16 сентября, с 9.00 до 21.00, вдоль проспекта Победителей на участке от здания КСРУП «Дворец спорта» по проспекту Победителей, 4 до здания учреждения «Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов» по проспекту Победителей, 2.
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Движение на перекрытых участках запретят не только автомобилистам, но и велосипедистам.
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