ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Слонимском районе перевернулся Volkswagen с тремя детьми

15.09.2017 12:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Слонимском районе женщина не справилась с управлением VW, и машина перевернулась. В салоне находились трое детей. Об этом сообщили в ГАИ Гродно.


ДТП произошло днем 14 сентября. Женщина, меньше года назад получившая водительское удостоверение, ехала на Volkswagen по грунтовой дороге, не справилась с управлением, допустила боковой занос, после чего автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.


В салоне автомобиля находились трое детей. В результате аварии годовалый ребенок, который находился на переднем сиденье в удерживающем устройстве, получил травмы и был госпитализирован. Двое других детей — девочки трех и восьми лет — в ДТП не пострадали.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате аварии годовалый ребенок, который находился на переднем сиденье в удерживающем устройстве, получил травмы и был госпитализирован.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Погода на выходные: облачно и небольшие дожди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика