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В Слонимском районе перевернулся Volkswagen с тремя детьми
В Слонимском районе женщина не справилась с управлением VW, и машина перевернулась. В салоне находились трое детей. Об этом
ДТП произошло днем 14 сентября. Женщина, меньше года назад получившая водительское удостоверение, ехала на Volkswagen по грунтовой дороге, не справилась с управлением, допустила боковой занос, после чего автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.
В салоне автомобиля находились трое детей. В результате аварии годовалый ребенок, который находился на переднем сиденье в удерживающем устройстве, получил травмы и был госпитализирован. Двое других детей — девочки трех и восьми лет — в ДТП не пострадали.
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В результате аварии годовалый ребенок, который находился на переднем сиденье в удерживающем устройстве, получил травмы и был госпитализирован.
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