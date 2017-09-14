В Слонимском районе перевернулся Volkswagen с тремя детьми

В Слонимском районе женщина не справилась с управлением VW, и машина перевернулась. В салоне находились трое детей. Об этом сообщили в ГАИ Гродно.





ДТП произошло днем 14 сентября. Женщина, меньше года назад получившая водительское удостоверение, ехала на Volkswagen по грунтовой дороге, не справилась с управлением, допустила боковой занос, после чего автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.





В салоне автомобиля находились трое детей. В результате аварии годовалый ребенок, который находился на переднем сиденье в удерживающем устройстве, получил травмы и был госпитализирован. Двое других детей — девочки трех и восьми лет — в ДТП не пострадали.