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Директору в IT - 7000 рублей, переводчику в Дзержинске - 3000. "Вкусные" вакансии сентября
На каждого безработного сейчас
Почти весь топ-5 самых «вкусных» вакансий так или иначе связан с IT-сферой.
— директору в белорусском офисе «Чек Пойнт Софтвер Текнолоджис Белрус» (один из мировых лидеров защиты сетей) готовы платить 7000 рублей. Среди требований: как минимум 10 лет работы на руководящей должности в IT и свободный английский.
— эти же 7000 рублей предлагают директору в Центре бизнес решений (консалтинговое агентство полного цикла).
— производитель соков «Оазис Групп» предлагает заместителю директора (с опытом работы по логистике и английским языком) 5490 рублей.
— компании «Скайвинд Тек Бай» (разработка игр для казино) нужен ведущий специалист с опытом работы в казино от 4 лет, свободным английским и латышским языком. Заявленная зарплата — 5400 рублей.
— инженеру-программисту в компании «Скорум» предлагают 5000 рублей.
Кроме айтишников в десятку самых «хлебных» предложений попала также вакансия бухгалтера (5000 рублей), специалиста по продажам со знанием английского и китайского языков (4439 рублей) и переводчика со знанием турецкого языка в Дзержинске (3000 рублей).
Самой же востребованной на данный момент вакансией является врач-специалист. Общереспубликанский банк вакансий содержит больше 2000 объявлений по этой специальности. Самую низкую зарплату заявили в Россонской больнице (66 рублей готовы платить терапевту на четверть ставки). Место, судя по базе данных, вакантно с мая этого года. Самая высокая зарплата для врача была заявлена Пинским лечебно-диагностическим центром (почти 1490 рублей на 0,5 ставки).
А вот среди соискателей на первом месте по популярности оказалась вакансия экономиста (оставлено 180 резюме). Самую высокую желаемую зарплату на эту должность указал 22-летний житель Брестской области с опытом работы в должности директора (1 год) и «хорошим английским». Он хотел бы получать 1100 рублей.
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