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Ученые впервые смогли подключить человеческий мозг к Сети

15.09.2017 13:06 — Разное | Tut.by  
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Ученые впервые в истории подключили мозг напрямую к интернету. Проект под названием Brainternet будет собирать информацию, которая может помочь в совершенствовании машинного обучения и нейрокомпьютерных интерфейсов. Об это сообщает popmech.ru.


Группа исследователей из Витватерсрандского университета (ведущий университет Южной Африки) совершила прорыв в области биомедицинской инженерии. Как сообщается в пресс-релизе, ученые впервые нашли способ, как подключить человеческий мозг к интернету в реальном времени.

Brainternet использует ЭЭГ-сигналы, собранные электроэнцефалографом, подключенным к мозгу пользователя. Затем сигналы передаются компьютеру Raspberry Pi, который в реальном времени направляет данные программному интерфейсу и отображает их на открытом веб-сайте (таким образом, мозговую активность могут наблюдать все посетители сайта).

По словам Адама Пантановица (Adam Pantanowitz), руководителя проекта, Brainternet — это «новый рубеж в развитии систем нейрокомпьютерного интерфейса».

Проект, как отмечает ученый, нацелен на то, чтобы помочь людям в понимании работы мозга — как своего, так и других людей. Brainternet непрерывно мониторит мозговую активность и предоставляет пользователю некоторую интерактивность.  

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Проект, как отмечает ученый, нацелен на то, чтобы помочь людям в понимании работы мозга.

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