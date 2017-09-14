Ученые впервые в истории подключили мозг напрямую к интернету. Проект под названием Brainternet будет собирать информацию, которая может помочь в совершенствовании машинного обучения и нейрокомпьютерных интерфейсов. Об это сообщает popmech.ru.





Группа исследователей из Витватерсрандского университета (ведущий университет Южной Африки) совершила прорыв в области биомедицинской инженерии. Как сообщается в пресс-релизе, ученые впервые нашли способ, как подключить человеческий мозг к интернету в реальном времени.

Brainternet использует ЭЭГ-сигналы, собранные электроэнцефалографом, подключенным к мозгу пользователя. Затем сигналы передаются компьютеру Raspberry Pi, который в реальном времени направляет данные программному интерфейсу и отображает их на открытом веб-сайте (таким образом, мозговую активность могут наблюдать все посетители сайта).

По словам Адама Пантановица (Adam Pantanowitz), руководителя проекта, Brainternet — это «новый рубеж в развитии систем нейрокомпьютерного интерфейса».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые впервые смогли подключить человеческий мозг к Сети Проект, как отмечает ученый, нацелен на то, чтобы помочь людям в понимании работы мозга.

Проект, как отмечает ученый, нацелен на то, чтобы помочь людям в понимании работы мозга — как своего, так и других людей. Brainternet непрерывно мониторит мозговую активность и предоставляет пользователю некоторую интерактивность.