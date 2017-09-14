Сколько денег белорусы тратят на путешествия и покупки в магазинах duty free

Белорусы этим летом стали заметно больше тратить на путешествия. По сравнению с летними месяцами прошлого года число купленных железнодорожных билетов выросло на 53%, авиабилетов — на 62%. В первом случае средний чек составил 58 рублей, во втором — 386 рублей, отмечают специалисты сервиса Яндекс. Деньги, которые выяснили, сколько тратили жители Беларуси на летние путешествия по стране и за границей.





Белорусы не экономили и на покупках в магазинах duty free. Здесь число платежей увеличилось более чем в 6 раз. Вырос и средний чек — с 27 до 49 рублей.

Но на гостиницы и санатории этим летом белорусы сократили траты. По сравнению с июнем-августом 2016 года средний чек за бронирование номеров уменьшился почти на четверть — до 37 рублей.

Зато белорусские туристы стали чаще заказывать экскурсии во время отдыха. Этим летом число платежей в этой категории увеличилось почти в 2 раза по сравнению с июнем-августом 2016 года. Подрос также средний чек любителей музеев, выставок и других достопримечательностей — с 20 до 30 рублей.

В исследовании учитывались платежи в онлайне через Яндекс. Кассу и в офлайне с банковских карт Яндекс.Денег. Белорусы платили в кассах железнодорожных и авиабилетов, в турагентствах, на сайтах бронирования отелей, экскурсий и на других площадках. Анализировались платежи жителей Минска, Бреста, Гродно, Могилева, Витебска и других городов страны.