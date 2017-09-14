ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько денег белорусы тратят на путешествия и покупки в магазинах duty free

15.09.2017 13:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусы этим летом стали заметно больше тратить на путешествия. По сравнению с летними месяцами прошлого года число купленных железнодорожных билетов выросло на 53%, авиабилетов — на 62%. В первом случае средний чек составил 58 рублей, во втором — 386 рублей, отмечают специалисты сервиса Яндекс. Деньги, которые выяснили, сколько тратили жители Беларуси на летние путешествия по стране и за границей.


Белорусы не экономили и на покупках в магазинах duty free. Здесь число платежей увеличилось более чем в 6 раз. Вырос и средний чек — с 27 до 49 рублей. 

Но на гостиницы и санатории этим летом белорусы сократили траты. По сравнению с июнем-августом 2016 года средний чек за бронирование номеров уменьшился почти на четверть — до 37 рублей.

Зато белорусские туристы стали чаще заказывать экскурсии во время отдыха. Этим летом число платежей в этой категории увеличилось почти в 2 раза по сравнению с июнем-августом 2016 года. Подрос также средний чек любителей музеев, выставок и других достопримечательностей — с 20 до 30 рублей.

В исследовании учитывались платежи в онлайне через Яндекс. Кассу и в офлайне с банковских карт Яндекс.Денег. Белорусы платили в кассах железнодорожных и авиабилетов, в турагентствах, на сайтах бронирования отелей, экскурсий и на других площадках. Анализировались платежи жителей Минска, Бреста, Гродно, Могилева, Витебска и других городов страны.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы этим летом стали заметно больше тратить на путешествия.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Новому министру поручено представлять позицию Беларуси в вопросе с БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика