Джеймс Бланд выбрал ремикс на свою песню от белорусского продюсера электронной музыки

14-го сентября британский певец и музыкант Джеймс Блант официально объявил на своей Facebook странице победителя недавно проводившегося конкурса ремиксов на композицию с его последнего альбома The Afterlove — «2005». Им стал белорусский музыкант и продюсер электронной музыки Senary.





Релиз в тот же день появился и на официальном YouTube канале Джеймса Бланта, число подписчиков которого составляет 1,2 миллиона человек. Также Atlantic Records UK выпустит ремикс на платформах Spotify и Beatport.

Всего за победу боролись порядка 200 композиций. Путем голосования слушателей Senary, к окончанию конкурса, смог сместить соперника, находившегося на первом месте чарта. По завершении периода голосования все ремиксы, вне зависимости от места в чарте, были прослушаны самим Джеймсом, и выбор, кому дать итоговое первое место, был исключительно за Блантом и представителями Atlantic Records UK.

— Ремикс писался с нуля, без отсылки к оригинальной композиции, — говорит Senary, — создана совершенно новая аранжировка, переработан вокал. Заняв первое место по итогам голосования слушателей, я знал, что радоваться еще рано: это, конечно, повышало шансы на победу, но отнюдь не гарантировало ее. Естественно, я очень обрадовался, когда чуть меньше недели назад мне пришло письмо от представителя Atlantic Records UK со словами — «Поздравляю! Джеймс выбрал ваш ремикс».

Данный конкурс не первый для минчанина: в портфолио Senary ремиксы на Whethan & Flux Pavilion, Deadmau5, Nervo & Jimmy Trumpet, Ивана Дорна, но свое первое призовое место музыкант получил именно с ремиксом на композицию Джеймса Бланта. Также за плечами у Senary релиз полноформатного альбома «Ghosts», одноименного сингла и музыкального видео к нему, увидевших свет летом 2016 года.

Минской публике Senary известен, как участник фестивалей «Сентябрьская ночь в художественном», «Ночь музеев 2017», победитель конкурса Tuborg Talent и, впоследствии, один из музыкантов большого события Tuborg Night 2017. За границей Senary успел выступить в Венгрии, Нидерландах, а также в Литве, откуда он совсем недавно вернулся с масштабного литовского шоу-кейс фестиваля «What's Next in Music? / Loftas Fest 2017».