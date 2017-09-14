Баскетболисты Словении разгромили чемпионов Европы и впервые сразятся за золото на ЧЕ

Баскетболисты Словении одержали уверенную победу над Испанией в полуфинале чемпионата Европы со счетом 92:72 и поборются за золотые награды турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Ликование Луки Дончича. Фото: fiba. basketball/eurobasket

Матч чемпионов континента 2015 года, испанцев, и одной из самых атакующих дружин нынешнего Евробаскета ожидался с особым интересом. Лидеры балканцев 18-летний Лука Дончич, которому прочат светлое будущее в НБА, Горан Драгич из «Майами Хит» должны были выдержать экзамен против опытных и звездных Марко и По Газолей, Рики Рубио.

Сделать это у словенцев получилось великолепно. Решающей стала третья четверть, в которой Лука Дончич с партнерами отменно защищались и методично поражали кольцо испанцев. В итоге заключительные десять минут, особенно в концовке, обе сборные откровенно доигрывали.

Видео: FIBA

Испанцы поборются за бронзовые награды, а Словения впервые в истории сыграет в финале чемпионата Европы.

Второй финалист турнира определится 15 сентября в противостоянии России и Сербии. Этот матч начнется в 21.30 в Стамбуле.

Россияне предыдущий раз выступали в финале чемпионата Европы в 2007 году, когда в Мадриде обыграли в решающем матче Испанию — 60:59.