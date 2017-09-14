На предприятии рассказали, почему автокрановщик получил 10 рублей зарплаты за 2 месяца работы

За два месяца работы 56-летнему автокрановщику из Лиды Сергею Антощенкову заплатили всего 10 рублей, да и эти деньги он получил не вовремя. Руководство предприятия пояснило, почему не смогли вовремя выплатить деньги работнику, пишет «Рэспублiка».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, 56-летний Сергей раньше работал в Минске, но решил переехать на родину, в Лиду. Для того чтобы трудоустроиться, мужчина обратился в местный центр занятости. Устроился автокрановщиком в Лидское управление специальных работ ОАО «Стройкомплекс» в начале июня. Но денег за все это время не заработал вовсе — ему выплатили всего червонец, хотя по документам должны были 358 рублей 22 копейки.

На предприятии пояснили, почему работник получил такие маленькие суммы и почему задержали выплаты.

— Еще два года назад у нас не было никаких проблем с объектами, были деньги, была и заработная плата, — отмечает главный бухгалтер предприятия Галина Шибайло. — Но с начала года все в корне изменилось, и мы просто выживаем. Обо всем этом я честно рассказала ему при приеме на работу. В мое отсутствие жена Антощенкова пришла за справкой, которую, со слов женщины, надо было представить в соответствующие службы. А потом фото этого документа появилось в интернете. Хотя с той поры автокрановщику уже пять раз перечисляли деньги на карточку. 25 августа он получил 35 рублей, 10 рублей ему перечислили 31 августа, 8 сентября было два перечисления: 18 и 205 рублей и другие выплаты. Всего мы выплатили 313 рублей с момента начала его работы. Долг за предприятием составляет всего 15 рублей. Надо понимать, что иногда работник трудился по несколько часов в день из-за недостатка объемов работ.

Выходит, работник получал деньги. Может, они просто не доходили до супруги?

— Мы с Данутой не бедные люди. Однако то, что может быть оплачено, не должно делаться бесплатно. Те деньги, о которых вам говорят, — это не зарплата, а командировочные. В день вашего приезда мне позвонил директор и предложил написать заявление на увольнение. Так я и поступил. Требование законно заработанных денег расценили как бунт в тяжелое для предприятия время. Мол, надо перетерпеть и подождать. Чего ждать-то? В тот же день на карточку мне перевели то, что задолжали. Но все равно недосчитался 100 рублей. Буду добиваться справедливости, — сказал автокрановщик.

— Сергей Антощенков принят на работу с 13 июня 2017 года по трудовому договору на неопределенный срок с повременно-премиальной формой оплаты труда. Работник несколько раз направлялся в командировку, при этом с приказами о командировании ознакомлен не был, что, кстати, является нарушением трудового законодательства, — отмечает главный правовой инспектор труда Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности стройматериалов Светлана Липницкая. — В июне работник отработал 76 часов, а в июле — 124 часа. На момент мониторинга заработная плата за июнь выплачена нанимателем в полном объеме, а за июль задолженность перед работником составляет около 15 рублей. За август заработная плата не начислялась. В коллективном договоре определены сроки ее выплаты — с 15 по 25-е число каждого месяца, следующего за отчетным, но нанимателем эти сроки нарушаются в связи с отсутствием денежных средств у предприятия.

Зампредседателя Гродненского областного объединения профсоюзов Андрей Кардаш не скрывает: более 20% всех вопросов, с которыми люди обращаются к профсоюзным специалистам, — это вопросы оплаты труда. Среди основных нарушений законодательства — несвоевременность выплаты, неправильное начисление зарплат, отсутствие индексации при нарушении сроков оплаты и другие. Все эти вопросы находятся на контроле. Мониторинги и анализ выплаты зарплат специалисты проводят регулярно.

— Среди тех, кто до сих пор не рассчитался с работниками, частная мебельная фабрика «Белдрев», — приводит пример Андрей Кардаш. — Еще три года назад работать там было престижно: люди получали высокую зарплату, предприятие развивалось, были созданы хорошие условия для труда. Но высокие проценты по кредитам, сокращение объемов производства привели к тому, что за полтора года штат организации сократился вшестеро, люди работают в режиме неполной занятости, а положенных по закону выплат бывшие сотрудники пытаются добиться через суд с помощью профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий.

В целом по стране за первое полугодие по требованию правовых инспекторов и представителей профсоюзов работникам возвращено более миллиона рублей незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм.