Президент Беларуси Александр Лукашенко с настороженностью относится к проекту указа «О налоговом консультировании». Об этом он заявил сегодня на встрече с главой МНС Сергеем Наливайко, сообщает пресс-служба президента.





«Меня этот проект указа в целом как-то даже настораживает в том плане, получим ли мы какой-то эффект от того, что мы его вводим. А вот негативный можем получить. Поэтому хотелось, чтобы вы подробно защитили этот вопрос», — сказал президент.

Александр Лукашенко высказал определенную настороженность в связи с данным проектом нормативного правового акта и попросил особое внимание обратить на экспертизу на предметкоррупционных рисков. «У нас есть налоговые инспекции, которые так или иначе что-то подсказывают, консультируют, — отметил белорусский лидер. — Чтобы мы не легализовали платную деятельность ваших подчиненных, и они за это еще будут деньги брать, а потом забудут, что люди государственные, что надо на государство работать. А пойдут за деньги консультировать, еще подталкивать, проталкивать кого-то, и мы вот таким образом легализуем эту жульническую деятельность».

Проект указа о налоговых консультантах направлен на внедрение профессионального института посредников между бизнесом и налоговыми органами. Проект этого документа входит в пакет законодательных актов, которые готовятся в рамках развития предпринимательства и стимулирования деловой активности населения.

Напомним, в мае прошлого года Министерство по налогам и сборам вынесло на общественное обсуждение проект указа о налоговом консультировании. Если документ будет принят, то в Беларуси появится новая профессия — налоговый консультант. К нему смогут обращаться как представители бизнеса, так и физические лица.

Сейчас услуги по консультированию, постановке, восстановлению и ведению бухгалтерского учета, проверке налоговых деклараций входят в состав прочих услуг, которые оказываются аудиторскими организациями. К ним обращаются, как правило, крупные и средние организации.

Чтобы стать налоговым консультантом нужно будет сдать экзамен. Допускать к нему будут тех, кто имеет специализированное образование и опыт работы. А вот те, кто например, имеет непогашенную судимость или был уволен из госорганов, к экзамену допускаться не будут. В проекте указа прописана стоимость сдачи экзамена — 5 базовых величин.

Работать консультантом и одновременно быть на госслужбе указ запрещает.

Кроме того, риски клиентов будут застрахованы — консультанты будут обязаны возмещать вред, который они причинили своей деятельностью. Предусмотрено, что они не имеют право осуществлять свою деятельность без страхования ответственности.

Недовольство введением в Беларуси налоговых консультантов ранее высказывали индивидуальные предприниматели, которые просили отложить принятия указа. «У нас электронное декларирование сейчас „по желанию“, и подписка на журнал МНС. Так будет и с налоговым консультантом», — отмечали ИП.