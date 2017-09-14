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В чемпионате Чехии по хоккею судья не разрешил вратарю играть с голыми ногами
Чемпионат Чехии по хоккею между командами «Пльзень» и «Оломоуц» был на время прерван из-за того, что запасной вратарь вышел на лед без гамаш.
В третьем периоде команда «Пльзень» выигрывала со счетом 9:0, после чего главный тренер решил заменить основного вратаря Бранислава Конрада на его дублера — Иржи Матоушека.
Оказалось, что 18-летний Матоушек к матчу абсолютно не готов. Сначала ему долго искали клюшку, а, когда вратарь вышел на лед, оказалось, что он забыл надеть гамаши.
Посовещавшись, судьи решили, что в таком виде Матоушек играть не может, поэтому на лед снова пришлось выпускать Конрада. Матч завершился со счетом 10:0. Это самая крупная победа в чемпионате Чехии с 2013 года.
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Чемпионат Чехии по хоккею между "Пльзенью" и "Оломоуцем" был на время прерван из-за того, что запасной вратарь вышел на лед без гамаш.
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