В чемпионате Чехии по хоккею судья не разрешил вратарю играть с голыми ногами

Чемпионат Чехии по хоккею между командами «Пльзень» и «Оломоуц» был на время прерван из-за того, что запасной вратарь вышел на лед без гамаш.



blesk.cz

В третьем периоде команда «Пльзень» выигрывала со счетом 9:0, после чего главный тренер решил заменить основного вратаря Бранислава Конрада на его дублера — Иржи Матоушека.

Оказалось, что 18-летний Матоушек к матчу абсолютно не готов. Сначала ему долго искали клюшку, а, когда вратарь вышел на лед, оказалось, что он забыл надеть гамаши.

Посовещавшись, судьи решили, что в таком виде Матоушек играть не может, поэтому на лед снова пришлось выпускать Конрада. Матч завершился со счетом 10:0. Это самая крупная победа в чемпионате Чехии с 2013 года.