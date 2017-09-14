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Больше 1000 и меньше 500. Сколько зарабатывают в промышленных холдингах
Чем ближе к концу года, тем больше на всех уровнях внимания зарплатному вопросу, находящемуся на контроле у президента страны. По итогам первого полугодия зарплата в одном промышленном холдинге, БЕЛАЗе, превысила 1000 рублей, а в одном, Лидсельмаше, не дотянула и до 500. Вопрос об уровне зарплат поднимался на недавней коллегии Минпрома.
С каждым месяцем заветную планку в 1000 рублей
Средняя зарплата на «Амкодоре» за этот период сложилась на уровне 906,1 рубль (до плана холдинг не дотянул 7,8%), на третьем месте оказался МТЗ (852,2 рубля, +6,5% к бизнес-плану).
Из предприятий, головная организация которых находится в столице, самые скромные доходы оказались у работников «Горизонта» (592,7 рублей, минус 8,1% от плана, это самое большое отставание) и МАЗа (747,4 рубля).
Самая маленькая в промхолдингах средняя зарплата в первом полугодии была на «Лидсельмаше» — 494,8 рубля (минус 5,8% к плану).
При этом с учетом
Как сообщалось, президент на днях в очередной раз
«Когда мы этого уровня достигнем, мы можем спокойно любому человеку из 10 миллионов сказать: мы вам помогли, чтобы вы могли покушать и семью накормить, ну, а дальше уже напрягайтесь и работайте сами. Мы, конечно, не будем в стороне, будем помогать, поддерживать. Но это важнейший вопрос», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Средняя зарплата белорусов в июле
Напомним, в апреле этого года президент
В августе президент высказал мнение, что белорусы могут выйти на среднюю зарплату в 1500 рублей. «За 2018−2019 годы мы беремся за те предприятия, на которых мало зарабатывают, чтобы их подтянуть к 1 тысяче рублей», —
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Из предприятий, головная организация которых находится в столице, самые скромные доходы оказались у работников "Горизонта" (592,7 рублей, минус 8,1% от плана, это самое...
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