Сегодня прошел очередной аукцион по продаже участков в Минском районе. Активные торги, пишет Realt.by, прошли лишь по 10 лотам. Наибольший ажиотаж вызвал участок в агрогородке Хатежино, на который претендовало пять заявителей. В итоге участок в 13 соток без коммуникаций ушел с молотка за 40,3 тысячи долларов.



Агрогородок Хатежино. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Также вызвал большой спрос и участок в Семково. За 13 соток с подведенными коммуникациями покупатель отдал 36,5 тысяч долларов. Участок в деревне Птичь в 13 соток и без коммуникаций был продан за 22,5 тысячи долларов.

Самыми бюджетными по цене были участки в деревне Метково (Петришковский сельсовет) и в деревне Куты (Лошанского сельсовета). 15 соток с подведенным электричеством в д. Метково были проданы за 4,8 тысячи долларов, в д. Куты два участка по 15 соток без коммуникаций ушли за 6 тысяч долларов каждый.

Минувшим летом на аукционах наибольшим спросом пользовались участки в деревнях — Чертяж (44 тысячи долларов), Городище 933 тысячи долларов), Дроздово (66 тысяч долларов, участок газифицирован, 15 соток) и агрогородке Семково (40 тысяч долларов).

Ближайший аукцион (повторный) по продаже земельных участков в Минском районе пройдет 22 сентября. На торги выставлено 93 лота . Самый дорогой из них — в деревне Каменная Горка. Начальная цена за 15 соток со всеми коммуникациями — 61 тысяча долларов в эквиваленте. Самый дешевый из лотов — участок в 15 соток с подведенным электричеством в деревне Средняя (Шершунский сельсовет).

Аукцион состоится 22 сентября 2017 года в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 320, по 18 сентября 2017 года включительно в рабочие дни с 08.30 до 13.00 и 13.30 до 17.00.