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Госпогранкомитет предупреждает о неудобствах при пересечении пункта пропуска "Привалка" в субботу
Госпогранкомитет предупреждает о неудобствах при пересечении пункта пропуска «Привалка», сообщили в ведомстве.
Возможные временные неудобства могут возникнуть в пункте пропуска «Привалка» 16 сентября с 10.00 до 13.00.
В этот день через данный пункт пропуска будет проходить международный профсоюзный велопробег «Гродно-Друскининкай-2017»: 150 велосипедистов преодолеют маршрут в 42 км между городами-побратимами.
Оформление транспортных средств будет проходить в штатном режиме. Пограничный и таможенный контроль велосипедисты пройдут еще до старта в Гродно, так что территорию пунктов пропуска они преодолеют без остановки.
При планировании маршрута Госпогранкомитет просит учитывать данную информацию и по возможности выбирать другие пункты для пересечения границы.
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Возможные временные неудобства могут возникнуть в пункте пропуска "Привалка" 16 сентября с 10.00 до 13.00.
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