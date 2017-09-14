Госпогранкомитет предупреждает о неудобствах при пересечении пункта пропуска «Привалка», сообщили в ведомстве.

Возможные временные неудобства могут возникнуть в пункте пропуска «Привалка» 16 сентября с 10.00 до 13.00.

В этот день через данный пункт пропуска будет проходить международный профсоюзный велопробег «Гродно-Друскининкай-2017»: 150 велосипедистов преодолеют маршрут в 42 км между городами-побратимами.

Оформление транспортных средств будет проходить в штатном режиме. Пограничный и таможенный контроль велосипедисты пройдут еще до старта в Гродно, так что территорию пунктов пропуска они преодолеют без остановки.

При планировании маршрута Госпогранкомитет просит учитывать данную информацию и по возможности выбирать другие пункты для пересечения границы.