Назван самый смертоносный вирус на Земле

Главным убийцей людей является не ВИЧ, вирус бешенства или малярия, а различные штаммы вируса гепатита, ежегодно уносящие жизни более 1,3 миллиона человек, говорится в статье, опубликованной в журнале Lancet. Кратко об этом пишет РИА «Новости».



Схематическое изображение вируса гепатита.

Каждый год ВОЗ и прочие здравоохранительные службы ООН публикуют в журнале Lancet отчеты, посвященные тому, какие болезни и проблемы со здоровьем сегодня беспокоят человечество и сколько лет жизни они отнимают.

В этом году авторы сделали упор на различные вирусные, бактериальные и паразитические инфекции. Для составления картины их эволюции за последние 40 лет ученые собрали и проанализировали медицинские архивы из 147 стран мира.

На долю инфекций в среднем приходится примерно 19,4% смертей, произошедших за эти годы, и их общее число постепенно растет. Ученые связывают это с ухудшением стандартов здравоохранения и резким ростом населения в развивающихся странах.

Лидирующую роль занял вирусный гепатит — в последние годы он унес жизни примерно 1,34 миллиона людей. Причиной их смерти была не только сама болезнь, но и связанные с ней цирроз и рак печени, а также прочие осложнения. Второе место занял туберкулез с 1,2 миллиона смертей, третье — ВИЧ, убивший примерно миллион человек, а четвертое — малярия (719 тысяч жертв).

Гепатит опасен тем, что число вызванных им смертей не уменьшилось за последние годы, как это произошло с ВИЧ, туберкулезом и малярией, а выросло на 22%.

Одной из причин этого, помимо недостатка в финансировании и дороговизны вакцин и лекарств от гепатита, является то, что большинство людей не подозревает, что они заражены этим вирусом. По текущим оценкам исследователей, лишь 5% жителей развитых и развивающихся стран знает о своем диагнозе и проходит лечение в медицинских учреждениях.

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