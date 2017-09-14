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"Перепрошили" и произошло возгорание". Из-за чего мог загореться электробус в Минске
Днем 14 сентября в Минске на улице Ваупшасова
В троллейбусном парке № 2, где эксплуатируются электробусы, говорят, что на линии работает 17 электробусов. Ни с одним из них проблем раньше не возникало. По предварительной версии, произошло короткое замыкание электроподъемника, которое привело к пожару.
Производителя белорусского электробуса завод «Белкоммунмаш» новость о возгорании электробуса расстроила. Сейчас специалисты разбираются, из-за чего мог возникнуть пожар.
— Этот электробус не работал на линии, а проходил обкатку. Сейчас мы анализируем, из-за чего мог произойти пожар. Когда мы сравниваем этот электробус с другими, то единственное отличие — установленное недавно программное обеспечение, оно было модернизировано. Возможно, повторюсь, возможно, эти изменения могли повлиять на ситуацию, — говорит AUTO.TUT.BY директор НТПЦ «Белкоммунмаш», главный конструктор Олег Быцко.
По словам главного конструктора, это программное обеспечение было установлено лишь на одном электробусе.
— Мы не можем сказать, что именно эта программа привела к возгоранию. Нам нужно будет пару дней на то, чтобы выяснить обстоятельства. Но это единственное отличие загоревшегося электробуса от всех остальных. В любом случае, мы проверим все электробусы, чтобы исключить такие случаи, — сказал Олег Быцко.
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Пока специалисты разбираются в причинах пожара и выдвигают версии произошедшего.
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