Днем 14 сентября в Минске на улице Ваупшасова загорелся электробус — повреждены крыша, внутренняя обшивка. AUTO.TUT.BY поинтересовался у компании-разработчика, из-за чего мог произойти пожар.





В троллейбусном парке № 2, где эксплуатируются электробусы, говорят, что на линии работает 17 электробусов. Ни с одним из них проблем раньше не возникало. По предварительной версии, произошло короткое замыкание электроподъемника, которое привело к пожару.

Производителя белорусского электробуса завод «Белкоммунмаш» новость о возгорании электробуса расстроила. Сейчас специалисты разбираются, из-за чего мог возникнуть пожар.

— Этот электробус не работал на линии, а проходил обкатку. Сейчас мы анализируем, из-за чего мог произойти пожар. Когда мы сравниваем этот электробус с другими, то единственное отличие — установленное недавно программное обеспечение, оно было модернизировано. Возможно, повторюсь, возможно, эти изменения могли повлиять на ситуацию, — говорит AUTO.TUT.BY директор НТПЦ «Белкоммунмаш», главный конструктор Олег Быцко.

По словам главного конструктора, это программное обеспечение было установлено лишь на одном электробусе.

— Мы не можем сказать, что именно эта программа привела к возгоранию. Нам нужно будет пару дней на то, чтобы выяснить обстоятельства. Но это единственное отличие загоревшегося электробуса от всех остальных. В любом случае, мы проверим все электробусы, чтобы исключить такие случаи, — сказал Олег Быцко.

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