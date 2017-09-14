|
Беларусь вышла вперед в матче со Швейцарией за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса
Команда Беларуси вышла вперед в матче со Швейцарией в противостоянии за путевку в Мировую группу Кубка Дэвиса.
Матч открывала встреча белоруса Ярослава Шило и швейцарца Хенри Лааксонена. Белорус выиграл в трех сетах — 6:4, 6:2, 7:6 (7:3). Поединок продолжался 1 час 44 минуты.
В другой встрече первого дня сразятся Марко Кьюдинелли и Дмитрий Жирмонт.
16 сентября в парном поединке сыграют Адриан Бодмер и Лука Маргароли против Максима Мирного и Андрея Василевского.
В заключительный день, 17 сентября, встретятся Генри Лааксонен и Дмитрий Жирмонт, а также Марко Кьюдинелли и Ярослав Шило.
Капитаны команд имеют право вносить изменения не позже чем за час до игры.
Победитель матча Швейцария — Беларусь получит путевку в Мировую группу Кубка Дэвиса.
Ранее сборные Беларуси и Швейцарии встречались дважды, оба раза успех был на стороне швейцарцев. В 2000 году в матче Мировой группы в Санкт-Галлене хозяева корта во главе с легендарным Роджером Федерером были сильнее со счетом 5:0, а в 2008-м в Минске они выиграли с результатом 4:1.
В рейтинге Кубка Дэвиса сборная Беларуси занимает 24-е место, команда Швейцарии находится на 6-й позиции.
Прошлый раз команда Беларуси выступала в Мировой группе 10 лет назад, ее высшим достижением в розыгрыше Кубка Дэвиса является выход в полуфинал в 2004 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Команда Беларуси вышла вперед в матче со Швейцарией в противостоянии за путевку в Мировую группу Кубка Дэвиса.
|
Архив (Разное)
Комментарии