В Беларуси расширят перечень видов деятельности, для которых не нужно будет ИП

В Беларуси намерены расширить список экономической деятельности, которая не требует регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при уплате единого налога. Нововведения и либерализация в налоговом законодательстве обсуждались сегодня на рабочей встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко, сообщает пресс-служба президента.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Расширение перечня видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей при условии уплаты единого налога, предусмотрены проектом указа «О регулировании деятельности физических лиц».

Сейчас в Налоговом кодексе значится 18 видов деятельности, по которым физлица могут работать по заявительному принципу. Дополнительно к ним проектом указа предлагается добавить еще 12 видов деятельности.

Перечень предполагается расширить за счет таких видов деятельности, как реализация самостоятельно изготовленных гражданами кулинарных изделий, предоставление мест для краткосрочного проживания физлиц, выполнение по заказам потребителей работ по ремонту мебели, часов и обуви, пошиву одежды, настройке музыкальных инструментов, распиловке дров, погрузке грузов, кладке печей и каминов, а также выполнение отделочных работ и оказание гражданам услуг в сфере компьютерного программирования и консультирования.

В перечень также включены услуги по дизайну помещений, интерьера, мебели, одежды и обуви, графическому дизайну, парикмахерские и косметические услуги.

Как планируется, указ повысит самозанятость населения и вовлечение его в экономическую деятельность.

Напомним, проект указа «О некоторых вопросах регулирования деятельности физических лиц» Министерство по налогам и сборам вынесло на общественное обсуждение в ноябре прошлого года.

На 1 июля без регистрации ИП работало 16 287 белорусов. Это на 1033 человека больше, чем на аналогичный период прошлого года. Их число выросло во всех регионах, сообщили в МНС.