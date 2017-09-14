Игорь Шуневич вошел в новый состав совета директоров КХЛ

Министр внутренних дел Беларуси, председатель наблюдательного совета ХК «Динамо Минск» Игорь Шуневич вошел в новый состав совета директоров Континентальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт КХЛ.

Общее собрание учредителей Континентальной хоккейной лиги, на котором были рассмотрены результаты деятельности организации за 2016 календарный год, а также избран состав совета директоров КХЛ на сезон-2017/18, прошло 15 сентября в Москве.

Новым членом корпоративного органа управления лиги стал президент Федерации хоккея России, депутат Государственной думы Владислав Третьяк.

Председателем совета директоров переизбран Геннадий Тимченко.

Руководитель минского «Динамо» Игорь Шуневич впервые был избран в совет директоров КХЛ в 2015 году, в 2016 году он также был переизбран в этот орган, куда входят 19 человек.

Помимо функционеров клубов и представителей крупных российских бизнес-структур в совет директоров вошли такие легенды мирового хоккея, как Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Яри Курри, Валерий Каменский.