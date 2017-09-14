Китай обвалил курс биткоина (почти на две тысячи долларов за две недели!). Что происходит?

Власти Китая начали ограничивать оборот криптовалют. Сначала Народный банк запретил ICO, а с конца сентября, как ожидается, запретят и торги криптовалютами внутри страны. Две ведущие биржи Китая уже предупредили о прекращении торгов; владельцы биткоинов, опасаясь преследований, начали переводить чаты из контролируемого властями WeChat в нелегальный Telegram. «Медуза» рассказывает, почему действия китайских властей привели к тому, что курс биткоина обвалился почти на две тысячи долларов за две недели.



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Еще 1 сентября биткоин стоил пять тысяч долларов, в очередной раз обновив исторический максимум. Через три дня курс криптовалюты начал резко снижаться: Народный банк Китая объявил незаконными операции, связанные с ICO. Чиновники объясняли свое решение тем, что такое размещение несет в себе финансовые риски, а иногда оказывается мошенничеством.

Власти страны обязали прекратить все проводимые кампании. Организации и физические лица, уже завершившие размещение, должны будут вернуть средства инвесторам. Только с начала 2017 года через ICO в Китае собрали около 400 миллионов долларов, в большинстве случаев таким путем финансирование привлекают стартапы.

Еще одним потрясением для биткоина стало выступление главы крупнейшего американского банка JP Morgan Chase Джейми Даймона 13 сентября. Он назвал криптовалюту «ненастоящей вещью», «мошенничеством» и «аферой хуже тюльпановых луковиц». Даймон пригрозил уволить всякого трейдера JP Morgan Chase, если тот решить торговать криптовалютами. «На то есть две причины: это запрещено в нашем банке, и они [трейдеры] тупые», — говорил Даймон. После его заявления курс биткоина упал ниже четырех тысяч долларов.

Дальнейшее падение стоимости криптовалют снова было связано с Китаем. После запрета ICO китайское бизнес-издание Caixin написало, что в стране запретят торговать криптовалютами на местных криптовалютных биржах. Позднее об этом же рассказали ведущие мировые бизнес-издания, но подтверждения так и не поступило.

Затем старейшая китайская криптовалютная биржа BTCC, входящая в топ-3 в стране, объявила о прекращении торгов с 30 сентября. Официальной причиной называлось решение Народного банка, касающееся ICO. Представители биржи пояснили, что запрет не коснется других продуктов, включая работу объединений майнеров (производителей) криптовалют и международных торгов. Однако через несколько часов китайский журнал Yicai выяснил, что всем местным биржам поступило устное распоряжение прекратить торги до конца сентября. Позднее другая ведущая биржа OkCoin также объявила о прекращении торгов с 31 октября.

Несмотря на то, что власти Китая не комментировали действия бирж, 15 сентября курс биткоина снизился почти до трех тысяч долларов. За две недели капитализация биткоина упала с 81 миллиарда долларов до 50 миллиардов, эфириума (второй по популярности криптовалюты) — с 36 до 20. Капитализация всех криптовалют снизилась на 60 миллиардов.

Запреты привели к тому, что китайские владельцы криптовалют за одну ночь перевели свои чаты из мессенджера WeChat, доступ к которым есть у властей страны, в Telegram (формально Telegram в Китае заблокирован, как и VPN, с помощью которого можно обойти запрет). Там идет обсуждение, как защитить криптовалютные активы.

Действия китайских властей оказывают такое существенное влияние на курсы криптовалют из-за того, что две трети всех биткоинов майнятся в этой стране (в основном из-за дешевого электричества). Число биткоинов ограничено 21 миллионом, и большинство из них уже находятся в обороте, на майнинг каждого последующего биткоина уходит гораздо больше времени и ресурсов. Помимо этого, почти четверть всех транзакций с криптовалютами приходятся на Китай.

Российские власти также активно обсуждают регулирование криптовалют. Центробанк не планирует приравнивать биткоин к денежным средствам или иностранной валюте, а глава регулятора Эльвира Набиуллина сравнивает майнинг с финансовыми пирамидами и ссылается на опыт Китая. Министр финансов Антон Силуанов планирует разрешить покупку и хождение криптовалюты, но только под контролем государства: россияне, желающие купить биткоин, должны будут зарегистрироваться. Минфин обещает представить законопроект к концу 2017 года.