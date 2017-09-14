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Китай обвалил курс биткоина (почти на две тысячи долларов за две недели!). Что происходит?
Власти Китая начали ограничивать оборот криптовалют. Сначала Народный банк
Еще 1 сентября биткоин
Власти страны обязали прекратить все проводимые кампании. Организации и физические лица, уже завершившие размещение, должны будут вернуть средства инвесторам. Только с начала 2017 года через ICO в Китае собрали около 400 миллионов долларов, в большинстве случаев таким путем финансирование привлекают стартапы.
Еще одним потрясением для биткоина стало
Дальнейшее падение стоимости криптовалют снова было связано с Китаем. После запрета ICO китайское бизнес-издание Caixin написало, что в стране запретят торговать криптовалютами на местных криптовалютных биржах. Позднее об этом же рассказали ведущие мировые бизнес-издания, но подтверждения так и не поступило.
Затем старейшая китайская криптовалютная биржа BTCC, входящая в топ-3 в стране,
Несмотря на то, что власти Китая не комментировали действия бирж, 15 сентября курс биткоина снизился почти до трех тысяч долларов. За две недели капитализация биткоина упала с 81 миллиарда долларов до 50 миллиардов, эфириума (второй по популярности криптовалюты) — с 36 до 20. Капитализация всех криптовалют снизилась на 60 миллиардов.
Запреты привели к тому, что китайские владельцы криптовалют за одну ночь
Действия китайских властей оказывают такое существенное влияние на курсы криптовалют из-за того, что две трети всех биткоинов майнятся в этой стране (в основном из-за дешевого электричества). Число биткоинов ограничено 21 миллионом, и большинство из них уже находятся в обороте, на майнинг каждого последующего биткоина уходит гораздо больше времени и ресурсов. Помимо этого, почти четверть всех транзакций с криптовалютами приходятся на Китай.
Российские власти также активно обсуждают регулирование криптовалют. Центробанк не планирует приравнивать биткоин к денежным средствам или иностранной валюте, а глава регулятора Эльвира Набиуллина
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Почему действия китайских властей привели к тому, что курс биткоина обвалился почти на две тысячи долларов за две недели.
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