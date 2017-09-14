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ГАИ Минской области получила новые мотоциклы BMW F800GS. Стоимость одного байка - 12 тысяч евро

15.09.2017 18:10 — Разное | Tut.by  
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ГАИ Минской области получило в распоряжение три новых мотоцикла BMW F800GS. Техника будет использоваться для контроля за безопасностью дорожного движения. По информации AUTO.TUT.BY, один такой мотоцикл стоит 12 тысяч евро.


BMW F800GS относится к классу туристических эндуро с упором на преодоление бездорожья и выпускается с незначительными изменениями с 2008 года. Мотоцикл оснащается двухцилиндровым двигателем Rotax мощностью 85 «лошадок» и шестиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 204 км/ч, а разгон до сотни занимает всего 4 секунды.


Но зато на пересеченной местности от эндуро не скроешься даже на УАЗике — лететь по бездорожью на BMW F800GS можно почти так же быстро, как и по асфальту. Но для скоростных заедов по трассе этот мотоцикл не слишком подходит.

Как рассказали AUTO.TUT.BY в ГАИ Минской области, эта техника привлекла своей универсальностью. Она подходит для патрулирования в городе, на трассе и на пересеченой местности. За рулем спецтехники будут сидеть наиболее опытные сотрудники ГАИ, имеющие большой накат и владеющие собственным мотоциклом.

ГАИ Минской области мотоциклы передали в уже подготовленном виде — с установленными проблесковыми маячками, сиреной, рацией и в специальной раскраске.

Первое боевое крещение для новых мотоциклов состоится на закрытии байкерского сезона. Немецкая техника будет обеспечивать безопасность во время проведения международного фестиваля H.O.G. Rally Minsk 2017.


У официального дилера BMW цены на эту модель начинаются с 12 тысяч евро. Модификация Adventure — это люксовый вариант с дополнительными опциями и увеличенным бензобаком — на 1000 евро дороже.

 
 
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ГАИ Минской области получила в гараж три мотоцикла BMW F800GS стоимостью 12 тысяч евро каждый. Модель относится к классу туристический эндуро.

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