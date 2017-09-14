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Министр промышленности: "Производство электромобилей могут наладить на заводе "БелДжи" в 2019 году"

15.09.2017 18:05 — Разное | Tut.by  
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Производство электромобилей могут наладить на новом заводе «БелДжи» в 2019 году, сообщил сегодня министр промышленности Виталий Вовк, пишет БЕЛТА.


— У компании Geely есть электромобиль. Уже согласовано, что с 2019 года мы сможем на нашем заводе их собирать — до 5 тысяч единиц. Но нужна будет локализация. Наработки, которые есть у наших предприятий частной и государственной формы собственности, мы должны будем показать Geely, получить подтверждение, что они могут ставиться на их автомобиль, — сказал Виталий Вовк. Он подчеркнул, что весь мир движется в направлении развития электроприводов.

— Но главная задача — создать источник энергии. Это могут быть аккумуляторы, накопители. Здесь мы рассчитываем на науку, академические институты, — отметил министр.

Не менее важно иметь развитую инфраструктуру для клиентов, которые купили электромобиль.

— Пока есть определенные проблемы с тем, чтобы установить заправки. Уже сейчас есть и частные, и государственные производители, которые сделали конструкцию заправок. А вот как ее разместить, как согласовать проект размещения, как платить? Это ж не бесплатная энергия, тариф нужно установить, — сказал он.

Кроме того, не нужно забывать об утилизации, считает министр.

— Из Европы, Америки приедут автомобили с батареями, кто-то будет покупать новые, потому что срок службы будет выходить. А как утилизировать эти батареи? Поэтому мы должны разработать комплексную программу, президент поставил такую задачу, надо учесть все, — заявил Виталий Вовк.

 
 
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Уже согласовано, что с 2019 года на белорусском заводе смогут собирать до 5 тысяч автомобилей.

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