|
Министр промышленности: "Производство электромобилей могут наладить на заводе "БелДжи" в 2019 году"
Производство электромобилей могут наладить на новом заводе «БелДжи» в 2019 году, сообщил сегодня министр промышленности Виталий Вовк,
— У компании Geely есть электромобиль. Уже согласовано, что с 2019 года мы сможем на нашем заводе их собирать — до 5 тысяч единиц. Но нужна будет локализация. Наработки, которые есть у наших предприятий частной и государственной формы собственности, мы должны будем показать Geely, получить подтверждение, что они могут ставиться на их автомобиль, — сказал Виталий Вовк. Он подчеркнул, что весь мир движется в направлении развития электроприводов.
— Но главная задача — создать источник энергии. Это могут быть аккумуляторы, накопители. Здесь мы рассчитываем на науку, академические институты, — отметил министр.
Не менее важно иметь развитую инфраструктуру для клиентов, которые купили электромобиль.
— Пока есть определенные проблемы с тем, чтобы установить заправки. Уже сейчас есть и частные, и государственные производители, которые сделали конструкцию заправок. А вот как ее разместить, как согласовать проект размещения, как платить? Это ж не бесплатная энергия, тариф нужно установить, — сказал он.
Кроме того, не нужно забывать об утилизации, считает министр.
— Из Европы, Америки приедут автомобили с батареями, кто-то будет покупать новые, потому что срок службы будет выходить. А как утилизировать эти батареи? Поэтому мы должны разработать комплексную программу, президент поставил такую задачу, надо учесть все, — заявил Виталий Вовк.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже согласовано, что с 2019 года на белорусском заводе смогут собирать до 5 тысяч автомобилей.
|
Архив (Разное)
Комментарии