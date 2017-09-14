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МВД: сотрудники ГАИ должны приехать на место ДТП за 40 минут
На прибытие сотрудников ГАИ к местам аварий, в которых нет пострадавших, отвели 40 минут. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
В начале сентября произошли
— На прибытие наряда ГАИ к местам дорожно-транспортных происшествий при условии отсутствия пострадавших закрепляется срок в 40 минут. Ранее подобные факты не выделялись в отдельную категорию, поэтому из-за большой загруженности инспекторов через 15 минут в качестве первого наряда для разбирательства могли приехать сотрудники подразделений, далеких от служебной специфики Госавтоинспекции. Такой подход не был достаточно эффективным, и его решено было изменить, — рассказал начальник УОДС МОБ МВД полковник милиции Алексей Головач.
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