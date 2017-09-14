Мотокросс, уличные бои, танцы, велотусовка. Куда сходить в выходные в Могилеве

Медленно, но верно наступающая осень — это не повод хандрить. И вот вам рецепт прекрасного настроения: танцы, экстрим, велотусовки. В подборке от AFISHA.TUT.BY — главные мероприятия ближайших выходных в Могилеве.

15 сентября



Фото с сайта kinoprofi.org

Киноночь в тайм-кафе «Небо» представит вдохновляющие фильмы: «Целитель Адамс» и «Пока не сыграл в ящик». Начало — традиционно в 23.00.

Стоимость билета — 8 рублей. В нее включен один приветственный напиток на выбор — чай или кофе. С собой можно брать сладости, снэки. Место можно забронировать по телефону +375−44−461−56−67 или написав администратору .

16 сентября



Фото: rashmee.com

Европейская неделя мобильности добралась и до Могилева благодаря велоактивистам города. С 10.00 до 11.00 возле факультета биологии МГУ им. А. Кулешова (улица Первомайская, 44) и политехнического колледжа (улица Первомайская, 93) пройдут презентации велопарковок.

С 12.00 до 14.00 автостоянка возле «Евроопта» (улица Лазаренко, 73Б) станет «микропарком». Таким образом во всем мире пытаются привлечь внимание общественности к проблемам экологии.

С 15.00 до 17.00 на автостоянке около парка аттракционов на Пушкинском проспекте пройдут мастер-класс «Диагностика состояния и регулировка различных систем велосипеда». Показательные выступления на велосипедах ВМХ и фигурное вождение.

А в 19.30 здесь же, около Дворца культуры области, пройдет конкурс на самый яркий велосипед. Участвовать в конкурсе может каждый. Условие конкурса — велосипед должен быть не только ярко украшен, но также иметь правильное обозначение: передний и задний свет, боковые катафоты.



Фото: Денис Васильков

В экстрим-парке в микрорайоне Фатина в 12.15 стартует открытый Кубок Беларуси по мотоциклетному кроссу, посвященный 90-летию ДОСААФ. В соревнованиях примут участие почти сто спортсменов из всех уголков Беларуси, а также из России и стран Балтии. Ожидается приезд мотоциклистов из Чехии и Германии.

В субботу состоятся заезды классов 50, 65 и 125 куб. см (юниоры), «Юниор», «мотоцикл с коляской», «квадроциклы».

Вход для зрителей свободный.



Фото: vk.com/salsaparty_mogilev

Урок по сальсе на открытом воздухе пройдет в сквере 40-летия Победы. С 17.00 будет анимация для всех желающих, а в 18.00 начнется мастер-класс для новичков и конкурс, где самый активный танцор получит абонемент от студии социальных танцев Salsa libre.

17 сентября



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В 11.00 «Европейскую неделю мобильности» продолжит велоэкскурсия по маршруту Замчище — Ильинская гора — Самусева гора — Папинка — Горки — Святодуховский монастырь — Пипинберг — Буйничи. Проведет экскурсию эколог, краевед Виктор Киреев.

Старт — на площадке возле подземного перехода моста на Пушкинском проспекте. Примерная продолжительность велоэксекурсии — около 5 часов. С собой необходимо иметь запас воды и еды, а также какой-нибудь туристический матрасик, чтобы была возможность присесть во время перерыва, и дождевик на случай осадков.



Фото: vk.com/rumba_with_kat

Четырехчасовой интенсив по румбе с Екатериной Агафоновой подойдет даже тем, кто никогда не изучал и не танцевал румбу. Лекция, мастер-класс и ответы на все вопросы о румбе — все это будет на занятиях, которые начнутся в 12.00 на Пожарном переулке, 5а.

Стоимость: 25 рублей — при оплате до 17 сентября, 30 рублей — в день мастер-класса (или 20 рублей по абонементу студии Salsa libre).



Фото с сайта download-wallpaper.net

Второй день открытого Кубка Беларуси по мотоциклетному кроссу стартует в экстрим-парке в микрорайоне Фатина в 12.10. В воскресенье тут пройдут соревнования в классах: 85 и 125 куб. см (мужчины), «Open-B»,"Ветеран". После утверждения результатов состоится награждение победителей и призеров.

Вход для зрителей свободный.



Фото: vk.com/event150159179

Уличные бои «STRELKA» во второй раз пройдут на стадионе «Спартак». Начало — в 17.00.

«STRELKA» — это уличные бои в самом прямом смысле. Бои будут проводиться в песчаном ринге под открытым небом. К участию в боях допускается любой желающий.

Стоимость билета — 5 рублей.

Вся информация и приобретение билетов по телефонам: +375−29−788−23−35, +375−29−542−79−78.

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