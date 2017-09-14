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Корейский ответ BMW третьей серии и Mercedes C-класса: представлен спортседан Genesis G70
В Сеуле компания Genesis, люксовое отделение Hyundai, провела премьеру нового компактного седана — G70, который бросит вызов «большой немецкой тройке»: Audi A4, «трешке» BMW и Mercedes C-класса.
Платформу G70 разделил с представленным в начале года лифтбеком
Известно, что в родной Корее, где продажи начнутся со дня на день, G70 будет доступен с 2,2-литровым турбодизелем (202 лошадиные силы), бензиновой «четверкой» объемом 2 л (254 силы) и 3,3-литровым V6 (370 «лошадок»), который пропишется под капотом модификации G70 Sport. Собственно, этими моторами комплектуется и родственный Stinger.
Коробка передач во всех случаях — 8-ступенчатый «автомат», привод может быть задним или полным. 370-сильный седан с полноприводной трансмиссией на размен первой «сотни» тратит паспортные 4,7 секунды, заявленная максимальная скорость — 270 км/ч.
В Корее цены на новинку стартуют от 36 тысяч долларов. Спецификации G70 для остальных рынков, включая российский, корейцы озвучат в начале следующего года.
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В Корее представили спорт-седан Genesis G70. Он будет конкурировать с представителями большой немецкой тройки: Mercedes C-класса, BMW 3-й серии и Audi A4.
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