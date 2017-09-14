Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию 34-летний Евгений Плющенко обвенчался со своей женой, 42-летней Яной Рудковской — российской телеведущей и музыкальным продюсером.

— Сегодня состоялось важное событие в нашей жизни, мы с Янчиком повенчались! Мы вместе 10 лет, женаты 8 лет и мы очень счастливы, что сегодня сделали этот важный шаг в нашей жизни, — написал Евгений Плющенко на своей странице в Инстаграм .

Сегодня состоялось важное событие в нашей жизни, мы с Янчиком повенчались! Мы вместе 10 лет, женаты 8 лет и мы очень счастливы, что сегодня сделали этот важный шаг в нашей жизни Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Сен 15 2017 в 6:48 PDT

Обряд прошел в одном из храмов в Москве.

— Мы вместе с Евгением 10 лет и уже женаты 8 лет. Сегодня было одно из самых важных событий в нашей жизни, мы совершили таинство венчания. Спасибо всем за поздравления, мы очень счастливы, — написала в своем Инстаграме Яна Рудковская.

Мы вместе с Евгением 10 лет и уже женаты 8 лет. Сегодня было одно из самых важных событий в нашей жизни, мы совершили Таинство Венчания. Спасибо всем за поздравления, мы очень счастливы Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Сен 15 2017 в 7:04 PDT

Вместе и навсегда Together forever Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Сен 15 2017 в 5:02 PDT

Доброе и волнительное утро сегодня) ps ботиночки не по размеру, но на то оно и волнительное) #ктознаеттотпоймет Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Сен 14 2017 в 11:33 PDT

Евгений Плющенко и Яна Рудковская поженились в 2009 году. Для каждого из них это уже не первый брак.

У Евгения Плющенко в предыдущем браке с Марией Ермак родился сын Егор, которому уже 11 лет. Другого сына, Александра, 4 года назад родила Яна Рудковская.

Яна Рудковская прежде была замужем за миллиардером Виктором Батуриным, у них двое детей — приемный Андрей (16 лет) и 14-летний Николай, выступающий на поп-сцене под псевдонимом Kolyas.