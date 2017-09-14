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Плющенко обвенчался со своей женой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию 34-летний Евгений Плющенко обвенчался со своей женой, 42-летней Яной Рудковской — российской телеведущей и музыкальным продюсером.
— Сегодня состоялось важное событие в нашей жизни, мы с Янчиком повенчались! Мы вместе 10 лет, женаты 8 лет и мы очень счастливы, что сегодня сделали этот важный шаг в нашей жизни, — написал Евгений Плющенко на своей странице в
Обряд прошел в одном из храмов в Москве.
— Мы вместе с Евгением 10 лет и уже женаты 8 лет. Сегодня было одно из самых важных событий в нашей жизни, мы совершили таинство венчания. Спасибо всем за поздравления, мы очень счастливы, — написала в своем
Евгений Плющенко и Яна Рудковская поженились в 2009 году. Для каждого из них это уже не первый брак.
У Евгения Плющенко в предыдущем браке с Марией Ермак родился сын Егор, которому уже 11 лет. Другого сына, Александра, 4 года назад родила Яна Рудковская.
Яна Рудковская прежде была замужем за миллиардером Виктором Батуриным, у них двое детей — приемный Андрей (16 лет) и 14-летний Николай, выступающий на поп-сцене под псевдонимом Kolyas.
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию 34-летний Евгений Плющенко обвенчался со своей женой, 42-летней Яной Рудковской - российской телеведущей и...
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