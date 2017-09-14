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В пункте "Новая Рудня" начнет работать комплекс автоматического распознавания номеров

15.09.2017 18:26 — Разное | Tut.by  
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В пункте пропуска "Новая Рудня" (Ельский район) с 1 октября начнет работать программно-технический комплекс для автоматического распознавания, регистрации и фотографирования номерных знаков транспортных средств, которые пересекают границу. Об этом сообщил начальник Гомельской таможни Феликс Яшков.

Автоматизированная система будет вести учет количества транспортных средств, пересекающих пункт пропуска, фиксировать время пересечения. Управление комплексом будет вестись в режиме реального времени с удаленного рабочего места.

Феликс Яшков подчеркнул, что внедрение этой технологии позволит сэкономить время на проведение таможенных операций, а также даст возможность отказаться от бумажных контрольных талонов. Кроме того, данные можно будет передавать в другие информационные базы, используемые в таможенных органах страны. Также появится возможность обмениваться оперативной информацией с пограничниками. Аналогичный программно-технический комплекс планируется установить в пункте пропуска "Новая Гута" после его реконструкции.

 
 
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Автоматизированная система будет вести учет количества транспортных средств, пересекающих пункт пропуска, фиксировать время пересечения. Управление комплексом...

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