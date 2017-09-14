﻿ Сюрприз от иллюзиониста OSTIX и еще пара причин заглянуть на "Крумкачы" - "Торпедо-БелАЗ". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сюрприз от иллюзиониста OSTIX и еще пара причин заглянуть на "Крумкачы" - "Торпедо-БелАЗ"

15.09.2017 19:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В эту субботу, 16 сентября, «Крумкачы» сыграют дома с жодинским «Торпедо-БелАЗ». Матч пройдет на стадионе по ул. Маяковского и начнется в 17.00. Игра будет показана на телеканалах «Беларусь 5» и «MIHCK TV», а также на официальном сайте АБФФ.


Фото: Максим Маликов

Что это за команда?

«Торпедо-БелАЗ» — одна из лучших команд страны. Если первая тройка призеров уже давно устоявшаяся (БАТЭ, «Шахтер», «Динамо»), то «Торпедо-БелАЗ» в последние годы идет аккурат за ними с явным намерением тройку разбавить.

В советские годы (сначала под названием «Ракета») команда играла в чемпионате БССР — и даже четырежды его выигрывала. В чемпионате суверенной Беларуси «Торпедо» долго играло в миноре, однако с 2002 года неизменно выступает в высшей лиге.

В 2015 году «Торпедо» под руководством нынешнего тренера сборной Беларуси Игоря Криушенко выиграло кубок страны — и это, несомненно, главное достижение в истории клуба.

История встреч

«Крумкачы» и «Торпедо-БелАЗ» трижды играли меж собой в официальных матчах. Все три завершились победой жодинской команды, во всех трех «Крумкачы» не могли даже забить (0:3, 0:2, 0:3). В товарищеских матчах чуть удачливее — в прошлом и нынешнем сезонах «вороны» сыграли вничью (1:1).

Словом, если старательно искать интригу, то вот она — забьют ли «Крумкачы» жодинской команде?

Как там состояние команд?

«Крумкачы» свой последний матч проиграли, прервав таким образом трехматчевую серию без поражений. «Торпедо-БелАЗ», в свою очередь, не выиграло дома, сыграв с «Нафтаном» вничью. Тут уж всяко ясно: и те, и другие будут предельно мотивированы.

И еще пара слов о мотивации: в Минск приедут бывшие «вороны» Дмитрий Климович и Михаил Калугин. Встреча со старыми друзьями — да, чуть более принципиальный для них матч, разумеется.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

И, конечно, нельзя забывать про голкипера «Крумкачоў» Евгения Костюкевича, для которого жодинское «Торпедо» — родная команда. Он давно хотел сыграть с ними — и этот час настал!

Что готовят «Крумкачы» для зрителей?

Все как обычно — классную атмосферу во время игры, развлечения для зрителей в перерыве и до матча. Как всегда, для вас будет работать фан-зона, где вы сможете погонять мяч, выиграть квас от «Криницы», найти что-нибудь вкусненькое или даже поучаствовать в чем-то мистическом!

Для всех желающих выступит известный белорусский иллюзионист OSTIX. Он уже продемонстрировал свои навыки футболистам «Крумкачоў» Кириллу Алексияну и Александру Филановичу. Теперь настал черед зрителей!

Так что покупайте билеты на матч онлайн, не стойте в кассах перед игрой, цените свое время!

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко одобрил проект указа о налоговых консультантах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика