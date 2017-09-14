В эту субботу, 16 сентября, «Крумкачы» сыграют дома с жодинским «Торпедо-БелАЗ». Матч пройдет на стадионе по ул. Маяковского и начнется в 17.00. Игра будет показана на телеканалах «Беларусь 5» и «MIHCK TV», а также на официальном сайте АБФФ .



Фото: Максим Маликов

Что это за команда?

«Торпедо-БелАЗ» — одна из лучших команд страны. Если первая тройка призеров уже давно устоявшаяся (БАТЭ, «Шахтер», «Динамо»), то «Торпедо-БелАЗ» в последние годы идет аккурат за ними с явным намерением тройку разбавить.

В советские годы (сначала под названием «Ракета») команда играла в чемпионате БССР — и даже четырежды его выигрывала. В чемпионате суверенной Беларуси «Торпедо» долго играло в миноре, однако с 2002 года неизменно выступает в высшей лиге.

В 2015 году «Торпедо» под руководством нынешнего тренера сборной Беларуси Игоря Криушенко выиграло кубок страны — и это, несомненно, главное достижение в истории клуба.

История встреч

«Крумкачы» и «Торпедо-БелАЗ» трижды играли меж собой в официальных матчах. Все три завершились победой жодинской команды, во всех трех «Крумкачы» не могли даже забить (0:3, 0:2, 0:3). В товарищеских матчах чуть удачливее — в прошлом и нынешнем сезонах «вороны» сыграли вничью (1:1).

Словом, если старательно искать интригу, то вот она — забьют ли «Крумкачы» жодинской команде?

Как там состояние команд?

«Крумкачы» свой последний матч проиграли, прервав таким образом трехматчевую серию без поражений. «Торпедо-БелАЗ», в свою очередь, не выиграло дома, сыграв с «Нафтаном» вничью. Тут уж всяко ясно: и те, и другие будут предельно мотивированы.

И еще пара слов о мотивации: в Минск приедут бывшие «вороны» Дмитрий Климович и Михаил Калугин. Встреча со старыми друзьями — да, чуть более принципиальный для них матч, разумеется.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

И, конечно, нельзя забывать про голкипера «Крумкачоў» Евгения Костюкевича, для которого жодинское «Торпедо» — родная команда. Он давно хотел сыграть с ними — и этот час настал!

Что готовят «Крумкачы» для зрителей?

Все как обычно — классную атмосферу во время игры, развлечения для зрителей в перерыве и до матча. Как всегда, для вас будет работать фан-зона, где вы сможете погонять мяч, выиграть квас от «Криницы», найти что-нибудь вкусненькое или даже поучаствовать в чем-то мистическом!

Для всех желающих выступит известный белорусский иллюзионист OSTIX. Он уже продемонстрировал свои навыки футболистам «Крумкачоў» Кириллу Алексияну и Александру Филановичу. Теперь настал черед зрителей!

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