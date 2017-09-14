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Сюрприз от иллюзиониста OSTIX и еще пара причин заглянуть на "Крумкачы" - "Торпедо-БелАЗ"
В эту субботу, 16 сентября, «Крумкачы» сыграют дома с жодинским «Торпедо-БелАЗ». Матч пройдет на стадионе по ул. Маяковского и начнется в 17.00. Игра будет показана на телеканалах «Беларусь 5» и «MIHCK TV», а также на
Что это за команда?
«Торпедо-БелАЗ» — одна из лучших команд страны. Если первая тройка призеров уже давно устоявшаяся (БАТЭ, «Шахтер», «Динамо»), то «Торпедо-БелАЗ» в последние годы идет аккурат за ними с явным намерением тройку разбавить.
В советские годы (сначала под названием «Ракета») команда играла в чемпионате БССР — и даже четырежды его выигрывала. В чемпионате суверенной Беларуси «Торпедо» долго играло в миноре, однако с 2002 года неизменно выступает в высшей лиге.
В 2015 году «Торпедо» под руководством нынешнего тренера сборной Беларуси Игоря Криушенко выиграло кубок страны — и это, несомненно, главное достижение в истории клуба.
История встреч
«Крумкачы» и «Торпедо-БелАЗ» трижды играли меж собой в официальных матчах. Все три завершились победой жодинской команды, во всех трех «Крумкачы» не могли даже забить (0:3, 0:2, 0:3). В товарищеских матчах чуть удачливее — в прошлом и нынешнем сезонах «вороны» сыграли вничью (1:1).
Словом, если старательно искать интригу, то вот она — забьют ли «Крумкачы» жодинской команде?
Как там состояние команд?
«Крумкачы» свой последний матч проиграли, прервав таким образом трехматчевую серию без поражений. «Торпедо-БелАЗ», в свою очередь, не выиграло дома, сыграв с «Нафтаном» вничью. Тут уж всяко ясно: и те, и другие будут предельно мотивированы.
И еще пара слов о мотивации: в Минск приедут бывшие «вороны» Дмитрий Климович и Михаил Калугин. Встреча со старыми друзьями — да, чуть более принципиальный для них матч, разумеется.
И, конечно, нельзя забывать про голкипера «Крумкачоў» Евгения Костюкевича, для которого жодинское «Торпедо» — родная команда. Он давно хотел сыграть с ними — и этот час настал!
Что готовят «Крумкачы» для зрителей?
Все как обычно — классную атмосферу во время игры, развлечения для зрителей в перерыве и до матча. Как всегда, для вас будет работать фан-зона, где вы сможете погонять мяч, выиграть квас от «Криницы», найти что-нибудь вкусненькое или даже поучаствовать в чем-то мистическом!
Для всех желающих выступит известный белорусский иллюзионист OSTIX. Он уже продемонстрировал свои навыки футболистам «Крумкачоў» Кириллу Алексияну и Александру Филановичу. Теперь настал черед зрителей!
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"Крумкачы" - "Торпедо": превью к матчу 22 тура.
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