Названа стоимость всех комплектующих iPhone X

12 сентября Apple представила тройку новых смартфонов. Премиальный iPhone X появится в продаже 3 ноября по цене в 999 долларов (в США) за младшую модификацию. Ресурс IChunt со ссылкой на источники в Китае назвал стоимость комплектующих, из которых состоит смартфон. Она оказалась ощутимо ниже розничной цены аппарата.





Сообщается, что общая стоимость всех комплектующих iPhone X составляет 412,75 долларов. Самая дорогая деталь — 5,8-дюймовая OLED-матрица производства Samsung. Новый процессор Apple A11 Bionic оценен в 26 долларов, 256 ГБ встроенной памяти стоят 45 долларов, 3 ГБ оперативки — 24 доллара.

Цена набора датчиков, с помощью которых работает система распознавания лица пользователя Face ID, составляет 25 долларов, корпус аппарата — 53 доллара, двойная камера — 33 доллара.

Важно, что указанная сумма не является себестоимостью. Здесь не учтены затраты на разработку устройства, его производство, логистику и маркетинговые расходы.

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