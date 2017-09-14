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Названа стоимость всех комплектующих iPhone X
12 сентября Apple
Сообщается, что общая стоимость всех комплектующих iPhone X составляет 412,75 долларов. Самая дорогая деталь — 5,8-дюймовая OLED-матрица производства Samsung. Новый процессор Apple A11 Bionic оценен в 26 долларов, 256 ГБ встроенной памяти стоят 45 долларов, 3 ГБ оперативки — 24 доллара.
Цена набора датчиков, с помощью которых работает система распознавания лица пользователя Face ID, составляет 25 долларов, корпус аппарата — 53 доллара, двойная камера — 33 доллара.
Важно, что указанная сумма не является себестоимостью. Здесь не учтены затраты на разработку устройства, его производство, логистику и маркетинговые расходы.
Смотрите, сколько стоят у нас другие смартфоны Apple.
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Она оказалась намного ниже официальной цены аппарата.
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