Минское «Динамо» проведет сегодня третий матч домашней серии в КХЛ. Соперник «зубров» — «Автомобилист» из Екатеринбурга.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Неудачно начавшие сезон минчане немного прибавили, выиграв два матча подряд. Причем «Динамо» не пропускает уже 146 минут.

В конце игры с «Ладой» повреждение получил Джек Скилле, но это не помешает ему сыграть сегодня.

«Автомобилист» под руководством Владимира Крикунова серьезно усилился в межсезонье и здорово начал сезон. Последние игры команда провела не так успешно, но хороший подбор исполнителей и опытный тренерский штаб делают уральский клуб серьезным претендентом на уверенный выход в плей-офф.

SPORT.TUT.BY рассказывает о матче.