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Минское "Динамо" играет с "Автомобилистом". Мультимедийный онлайн TUT!

15.09.2017 19:20 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» проведет сегодня третий матч домашней серии в КХЛ. Соперник «зубров» — «Автомобилист» из Екатеринбурга.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Неудачно начавшие сезон минчане немного прибавили, выиграв два матча подряд. Причем «Динамо» не пропускает уже 146 минут.

В конце игры с «Ладой» повреждение получил Джек Скилле, но это не помешает ему сыграть сегодня.

«Автомобилист» под руководством Владимира Крикунова серьезно усилился в межсезонье и здорово начал сезон. Последние игры команда провела не так успешно, но хороший подбор исполнителей и опытный тренерский штаб делают уральский клуб серьезным претендентом на уверенный выход в плей-офф.

SPORT.TUT.BY рассказывает о матче.

 
 
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Минское "Динамо" проведет сегодня третий матч домашней серии в КХЛ. Соперник "зубров" - "Автомобилист" из Екатеринбурга.

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