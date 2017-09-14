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Минское "Динамо" играет с "Автомобилистом". Мультимедийный онлайн TUT!
Минское «Динамо» проведет сегодня третий матч домашней серии в КХЛ. Соперник «зубров» — «Автомобилист» из Екатеринбурга.
Неудачно начавшие сезон минчане немного прибавили, выиграв два матча подряд. Причем «Динамо» не пропускает уже 146 минут.
В конце игры с «Ладой» повреждение получил Джек Скилле, но это не помешает ему сыграть сегодня.
«Автомобилист» под руководством Владимира Крикунова серьезно усилился в межсезонье и здорово начал сезон. Последние игры команда провела не так успешно, но хороший подбор исполнителей и опытный тренерский штаб делают уральский клуб серьезным претендентом на уверенный выход в плей-офф.
SPORT.TUT.BY рассказывает о матче.
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Минское "Динамо" проведет сегодня третий матч домашней серии в КХЛ. Соперник "зубров" - "Автомобилист" из Екатеринбурга.
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