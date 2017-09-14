Легкая прогулка для лидеров и ожесточенная борьба за Лигу Европы. Анонс 22-го тура ЧБ по футболу

16, 17 и 18 сентября пройдут матчи 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу . Трио лидеров проведет не самые тяжелые игры, а поэтому сенсаций ждать не стоит. Но это футбол, случиться может разное!

По всей видимости, многие ответы в чемпионской гонке мы получим после белорусского «класико» в Минске 1 октября и матча 14 октября в Солигорске, где «Шахтер» сыграет с минским «Динамо».



В прошлом туре минское «Динамо» не без помощи фортуны сумело обыграть не самый сильный «Гомель». Как сложится игра с «Минском» в субботу? Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

А откроет программу тура 16 сентября столичное дерби. Лидер чемпионата минское «Динамо» сыграет с «Минском». На следующий день «Шахтер» в гостях сыграет со «Славией», а в понедельник тур завершится матчем «Ислочи» против БАТЭ.

Борисовчане довольно неплохо стартовали в Лиге Европы боевой ничьей с «Црвеной Звездой» и наверняка продолжат успешное выступление на внутренней арене.

Из разборок ниже вызывает интерес матч в Слуцке, где местная команда сыграет против брестского «Динамо». Оба коллектива все еще претендуют на четвертое место, и «сахарные» точно не сдадутся без боя!

Игры 16 сентября.

«Динамо-Минск» — «Минск». 15.00

«Крумкачы» — «Торпедо-БелАЗ» . 16.00

«Витебск» — «Гомель». 18.00

«Днепр» — «Городея». 19.00

Матчи 17 сентября.

«Нафтан» — «Неман». 15.00

«Слуцк» — «Динамо-Брест». 16.00

«Славия» — «Шахтер». 17.00

Завершится тур 18 сентября.

«Ислочь» — БАТЭ. 19.45

Положение в чемпионате перед 22-м туром:

Топ-5 лучших бомбардиров:

Игрок Команда Голы Михаил Гордейчук БАТЭ 11 Антон Сарока «Динамо-Минск» 10 Павел Савицкий «Неман» 10 Егор Зубович «Торпедо-БелАЗ» 9 Максим Скавыш «Торпедо-БелАЗ» 7