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Легкая прогулка для лидеров и ожесточенная борьба за Лигу Европы. Анонс 22-го тура ЧБ по футболу
16, 17 и 18 сентября пройдут матчи 22-го тура
По всей видимости, многие ответы в чемпионской гонке мы получим после белорусского «класико» в Минске 1 октября и матча 14 октября в Солигорске, где «Шахтер» сыграет с минским «Динамо».
А откроет программу тура 16 сентября столичное дерби. Лидер чемпионата минское «Динамо» сыграет с «Минском». На следующий день «Шахтер» в гостях сыграет со «Славией», а в понедельник тур завершится матчем «Ислочи» против БАТЭ.
Борисовчане довольно неплохо
Из разборок ниже вызывает интерес матч в Слуцке, где местная команда сыграет против брестского «Динамо». Оба коллектива все еще претендуют на четвертое место, и «сахарные» точно не сдадутся без боя!
Игры 16 сентября.
«Динамо-Минск» — «Минск». 15.00
«Витебск» — «Гомель». 18.00
«Днепр» — «Городея». 19.00
Матчи 17 сентября.
«Нафтан» — «Неман». 15.00
«Слуцк» — «Динамо-Брест». 16.00
«Славия» — «Шахтер». 17.00
Завершится тур 18 сентября.
«Ислочь» — БАТЭ. 19.45
Положение в чемпионате перед 22-м туром:
Топ-5 лучших бомбардиров:
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Трио лидеров проведет не самые тяжелые матчи и сенсаций ждать не стоит. Но это футбол, случиться может разное!
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