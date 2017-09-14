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Легкая прогулка для лидеров и ожесточенная борьба за Лигу Европы. Анонс 22-го тура ЧБ по футболу

15.09.2017 20:03 — Разное | Tut.by  
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16, 17 и 18 сентября пройдут матчи 22-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Трио лидеров проведет не самые тяжелые игры, а поэтому сенсаций ждать не стоит. Но это футбол, случиться может разное!

По всей видимости, многие ответы в чемпионской гонке мы получим после белорусского «класико» в Минске 1 октября и матча 14 октября в Солигорске, где «Шахтер» сыграет с минским «Динамо».


В прошлом туре минское «Динамо» не без помощи фортуны сумело обыграть не самый сильный «Гомель». Как сложится игра с «Минском» в субботу? Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

А откроет программу тура 16 сентября столичное дерби. Лидер чемпионата минское «Динамо» сыграет с «Минском». На следующий день «Шахтер» в гостях сыграет со «Славией», а в понедельник тур завершится матчем «Ислочи» против БАТЭ.

Борисовчане довольно неплохо стартовали в Лиге Европы боевой ничьей с «Црвеной Звездой» и наверняка продолжат успешное выступление на внутренней арене.

Из разборок ниже вызывает интерес матч в Слуцке, где местная команда сыграет против брестского «Динамо». Оба коллектива все еще претендуют на четвертое место, и «сахарные» точно не сдадутся без боя!

Игры 16 сентября.

«Динамо-Минск» — «Минск». 15.00

«Крумкачы» — «Торпедо-БелАЗ». 16.00

«Витебск» — «Гомель». 18.00

«Днепр» — «Городея». 19.00

Матчи 17 сентября.

«Нафтан» — «Неман». 15.00

«Слуцк» — «Динамо-Брест». 16.00

«Славия» — «Шахтер». 17.00

Завершится тур 18 сентября.

«Ислочь» — БАТЭ. 19.45

Положение в чемпионате перед 22-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Динамо (Минск) 21 16 1 4 32 11 49
2 Шахтер (Солигорск) 21 14 5 2 32 13 47
3 БАТЭ (Борисов) 21 14 3 4 36 11 45
4 Неман (Гродно) 21 10 6 5 28 19 36
5 ФК Слуцк 21 9 7 5 22 17 34
6 ФК Витебск 21 9 5 7 25 23 32
7 Торпедо-БелАЗ (Жодино) 21 8 8 5 28 18 32
8 Динамо (Брест) 21 8 7 6 32 22 31
9 ФК Городея 21 6 9 6 22 23 27
10 ФК Гомель 21 6 6 9 18 19 24
11 Крумкачы (Минск) 21 4 8 9 20 30 20
12 Днепр (Могилев) 20 5 4 11 17 32 19
13 ФК Минск 21 3 9 9 13 28 18
14 Славия (Мозырь) 21 3 7 11 18 33 16
15 ФК Ислочь 20 4 3 13 14 31 8
16 Нафтан (Новополоцк) 21 2 4 15 8 35 5

Топ-5 лучших бомбардиров:

Игрок Команда Голы

Михаил Гордейчук

 БАТЭ 11
Антон Сарока «Динамо-Минск» 10
Павел Савицкий «Неман» 10
Егор Зубович «Торпедо-БелАЗ» 9
Максим Скавыш «Торпедо-БелАЗ» 7
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Трио лидеров проведет не самые тяжелые матчи и сенсаций ждать не стоит. Но это футбол, случиться может разное!

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