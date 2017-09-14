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В Ивановском районе Mercedes попал под поезд: в салоне авто было четверо детей
Вечером 15 сентября на железнодорожном переезде в Ивановском районе Брестской области произошла страшная авария: легковой Mercedes столкнулся с поездом. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили местные жители.
В салоне автомобиля, помимо водителя, находились четверо детей: двое по виду младшие школьники и два подростка. Малыши и мужчина, который был за рулем автомобиля, погибли на месте, подростков увезла скорая, говорят местные.
Информацию о трагедии подтвердили в Следственном комитете.
— В результате ДТП с поездом, по предварительной информации, погибли три человека, в том числе двое детей. На место происшествия выехала группа следователей Центрального аппарата СК, — сообщила AUTO.TUT.BY официальный представитель ведомства Юлия Гончарова.
(Будет дополнено.)
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В результате страшной аварии на железнодорожном переезде погибли три человека.
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