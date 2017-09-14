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Сборная Беларуси проиграла Италии в суперфинале Евролиги по пляжному футболу

15.09.2017 20:51 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси проиграла Италии со счетом 5:6 на групповой стадии в суперфинале Евролиги по пляжному футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: АФПФ

Белорусские футболисты вели в счете в первом периоде 3:1, но не смогли удержать это преимущество до финального свистка.

Голами в составе белорусской команды отличились Илья Савич (2-я и 7-я минуты), Олег Слаутин (6), Иван Миранович (29), Иван Константинов (34). Для команды Николаса Альвардо и Вячеслава Акшаева поражение от итальянцев — второе подряд в суперфинале.

В первом туре белорусы уступили россиянам 1:4, которые после победы сегодня над Украиной (4:3) возглавляют группу 2.

В турнирной таблице у Италии и России по шесть очков, в третьем туре эти команды разыграют первое место группы 2, которое позволит сыграть в матче за золотые награды суперфинала Евролиги. Сборные Украины и Беларуси встретятся 16 сентября в 15.45.

Матчи плей-офф состоятся в заключительный день турнира 17 сентября.

 
 
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Сборная Беларуси проиграла Италии на групповой стадии в суперфинале Евролиги по пляжному футболу.

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