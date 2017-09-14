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Атлеты из 11 стран примут участие в Гран-при по вольной борьбе на призы Александра Медведя

15.09.2017 21:10 — Разное | Tut.by  
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Более 200 атлетов из 11 стран примут участие в Гран-при по вольной борьбе на призы Александра Медведя. Об этом председатель Белорусской федерации борьбы (БФБ) Камандар Маджидов сообщил сегодня в Национальном олимпийском комитете, передает корреспондент БЕЛТА.


Фото: НОК Беларуси

— Этот турнир стал для нас уже традиционным. Ранее соревнования проводились в феврале-марте, но в честь 80-летия Александра Медведя было решено перенести Гран-при на 16−17 сентября. Эти соревнования станут отличной возможностью посмотреть резерв, который, возможно, будет бороться на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Нашу сборную представят более 50 спортсменов, и без медалей мы точно не останемся, — сказал председатель БФБ.

Серьезную конкуренцию белорусским борцам составят атлеты из России, США и Ирана. Борьба за медали пройдет в восьми весовых категориях у мужчин и восьми — у женщин.

Поединки начнутся 16 сентября в столичном Дворце спорта в 9.00. Вход на турнир будет свободным.

Именные турниры на призы Александра Медведя стали проводиться в Минске с 1970 года. С 1994 года по решению Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA) турниру присвоена категория Гран-при.

Рекорд по количеству стран-участниц (47) был установлен на юбилейном, 30-м турнире в 2000 году.

Александр Медведь трижды (в 1964, 1968 и 1972 годах) становился олимпийским чемпионом, еще семь раз (1962, 1963, 1966, 1967, 1969−1971) выигрывал чемпионаты мира. Четырежды Медведю не было равных в Европе и 9 раз — в первенстве СССР. Он признан лучшим борцом вольного стиля ХХ столетия.

Организаторами международного турнира Гран-при по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя выступили Министерство спорта и туризма, Минский горисполком, Национальный олимпийский комитет, Президентский спортивный клуб, Белорусская федерация борьбы.

 
Теги: Минск
 
 
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Более 200 атлетов из 11 стран примут участие в Гран-при по вольной борьбе на призы Александра Медведя.

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