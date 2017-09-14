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Почти суперфуд и потенциальный убийца. Что нужно знать о грибах, прежде чем идти за ними в лес
Сентябрь — грибной сезон, поэтому белорусы проводят выходные в лесах. Одним везет, и они
Какие питательные вещества содержатся в грибах
Когда речь идет о еде, грибы относят к овощам, но с точки зрения науки это не растения. Они относятся к отдельному царству живой природы, которое так и называется — Грибы (Fungi). На уроках биологии школьников учат, что грибы — уникальные организмы, которые содержат в себе признаки и растений, и животных. Ученым-микологам известно более 2 тысяч видов грибов. Из них в пищу употребляются около 25 видов, самые популярные — шампиньон, гриб шиитаке, вешенки и опята.
Люди едят грибы уже не одно тысячелетие. Древние греки верили, что они приносят силу воинам в бою, древние римляне называли их «пищей богов», а в китайской культуре грибы считались «эликсиром жизни». Убеждения, что это целебный продукт, нашли подтверждение в исследованиях современных ученых: грибы помогают предотвратить болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, гипертонию, снижают риск рака, поддерживают работу иммунной системы и снижают уровень холестерина.
Все эти суперспособности грибы получили благодаря своему составу.
Белки
В грибах содержится больше белка, чем во многих овощах, около 200−250 грамм на килограмм сухого вещества. Особенно много лейцина и валина — аминокислот с разветвленной цепью (ВСАА), которые выполняют функцию мышечного «топлива», но не синтезируются организмом, поэтому их надо получать с пищей.
Углеводы
Углеводов в грибах меньше, чем белка, и они отличаются от углеводов растений. Растительный крахмал заменен животным — гликогеном. Также присутствует специфический дисахарид — трегалоза, или «грибной сахар». Углеводы, содержащиеся в грибах, усваиваются лучше, чем углеводы овощей, и так же хорошо, как из молока или белого хлеба.
Жиры
Это низкокалорийный продукт: 20−30 грамм жиров на килограмм сухого вещества.
Витамины
Грибы богаты витаминами группы В: рибофлавин (В2), фолиевая кислота (В9), тиамин (В1), пантотеновая кислота (В5) и ниацин (В3). Витамины этой группы помогают организму получать энергию из пищи и вырабатывать эритроциты. Некоторые из них также важны для здоровья мозга. Врачи советуют беременным женщинам принимать фолиевую кислоту, потому что она играет важную роль для формирования нервной системы плода, развития органов и тканей, системы кроветворения.
Дикорастущие съедобные грибы полезны для вегетарианцев, потому что это источник витамина D растительного происхождения. В культивируемых грибах витамина D нет: для его выработки нужен ультрафиолет, а грибоводы обычно выращивают их в темноте.
Минералы
Грибы содержат много минеральных веществ, 80−120 грамм на килограмм сухого вещества. Главным образом это калий, фосфор, магний, кальций, медь, железо, цинк.
От каких болезней помогают защитить грибы
Рак
Свободные радикалы — это частицы (атомы или молекулы), которые содержат неспаренные электроны на внешней оболочке и за счет этого «цепляются» к другим частицам. Они образуются в организме естественным образом и играют роль во многих клеточных процессах. Но в большом количестве свободные радикалы могут повреждать компоненты клетки, в том числе ее геном. А причиной возникновения злокачественных опухолей ученые признали именно мутации, накапливаемые в геноме клетки.
Как и морковь, помидоры, зеленый и красный перец, грибы содержат много антиоксидантов — химических веществ, которые нейтрализуют окислительное воздействие свободных радикалов.
Витамин D также препятствует росту раковых клеток, влияя на цикл клеточного роста. А фолиевая кислота, содержащаяся в грибах, играет важную роль в синтезе ДНК, таким образом предотвращая изменения здоровых клеток в раковые из-за мутаций генома.
Болезни сердца
Клетчатка, калий и витамин С, которые содержатся во всех видах грибов, улучшают состояние сердечно-сосудистой системы. Калий и натрий вместе регулируют кровяное давление. Употребление грибов, в которых много калия и мало натрия, помогает снизить давление, а вместе с ним — и риск болезней сердца.
Регуляция аппетита
Клетчатка играет важную роль в регуляции веса. В грибах содержится два вида пищевых волокон, бета-глюканы и хитин, поэтому грибы — очень сытный продукт. Из-за того, что вы дольше не чувствуете голода, можно снизить общее количество калорий, потребляемых в день.
Иммунитет
Минерал селен, содержащийся в грибах, эффективен в усилении иммунного ответа на инфекцию, поскольку стимулирует выработку «клеток-киллеров» — Т-лимфоцитов.
К каким болезням могут привести неправильные грибы
Основное правило грибника звучит так: «Не уверен — не бери!». Если вы сомневаетесь, что гриб съедобен, не трогайте его. Лучше вернуться домой с полупустым ведром, чем получить тяжелое отравление.
Ядовитые грибы можно разделить на три группы по характеру воздействия их токсинов.
— Если человек употребил какие-то условно съедобные грибы, все может закончиться банальными пищевыми отравлениями, гастроэнтеритами. Порой пациенты даже не обращаются в лечебные учреждения. При тяжелейших отравлениях печень погибает. Единственный шаг спасти человека — выполнить ему трансплантацию, —
Профилактика отравления грибами заключается в том, чтобы быть предельно бдительными при их сборе и очень тщательно их готовить, соблюдая необходимую технологию.
Еще один подвох грибов в том, что даже съедобные виды способны накапливать токсичные вещества из внешней среды: соли тяжёлых металлов, пестициды, радионуклиды (главным образом цезий-137).
Уровень загрязнения территории изотопами можно узнать в местном лесхозе. В самом лесу стоит обращать внимание на указатели радиационной опасности, которые выставлены на въездах в потенциально опасные места. Уже собранные грибы необходимо проверять на содержание радионуклидов. Такие исследования бесплатно проводятся в центрах гигиены и эпидемиологии.
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Редакция GO.TUT.BY решила выяснить, чем полезны грибы, и напомнить, как они могут быть опасны.
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