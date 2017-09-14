Почти суперфуд и потенциальный убийца. Что нужно знать о грибах, прежде чем идти за ними в лес

Сентябрь — грибной сезон, поэтому белорусы проводят выходные в лесах. Одним везет, и они находят 700 белых грибов за 3 часа , другим не везет, и домой их возвращают спасатели . Редакция GO.TUT.BY уже делала инструкцию о том, как не заблудиться в лесу , а сейчас решила выяснить, чем полезны грибы, и напомнить, почему они могут быть опасны.

Какие питательные вещества содержатся в грибах



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда речь идет о еде, грибы относят к овощам, но с точки зрения науки это не растения. Они относятся к отдельному царству живой природы, которое так и называется — Грибы (Fungi). На уроках биологии школьников учат, что грибы — уникальные организмы, которые содержат в себе признаки и растений, и животных. Ученым-микологам известно более 2 тысяч видов грибов. Из них в пищу употребляются около 25 видов, самые популярные — шампиньон, гриб шиитаке, вешенки и опята.

Люди едят грибы уже не одно тысячелетие. Древние греки верили, что они приносят силу воинам в бою, древние римляне называли их «пищей богов», а в китайской культуре грибы считались «эликсиром жизни». Убеждения, что это целебный продукт, нашли подтверждение в исследованиях современных ученых: грибы помогают предотвратить болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, гипертонию, снижают риск рака, поддерживают работу иммунной системы и снижают уровень холестерина.

Все эти суперспособности грибы получили благодаря своему составу.

Белки

В грибах содержится больше белка, чем во многих овощах, около 200−250 грамм на килограмм сухого вещества. Особенно много лейцина и валина — аминокислот с разветвленной цепью (ВСАА), которые выполняют функцию мышечного «топлива», но не синтезируются организмом, поэтому их надо получать с пищей.

Углеводы

Углеводов в грибах меньше, чем белка, и они отличаются от углеводов растений. Растительный крахмал заменен животным — гликогеном. Также присутствует специфический дисахарид — трегалоза, или «грибной сахар». Углеводы, содержащиеся в грибах, усваиваются лучше, чем углеводы овощей, и так же хорошо, как из молока или белого хлеба.

Жиры

Это низкокалорийный продукт: 20−30 грамм жиров на килограмм сухого вещества.

Витамины

Грибы богаты витаминами группы В: рибофлавин (В2), фолиевая кислота (В9), тиамин (В1), пантотеновая кислота (В5) и ниацин (В3). Витамины этой группы помогают организму получать энергию из пищи и вырабатывать эритроциты. Некоторые из них также важны для здоровья мозга. Врачи советуют беременным женщинам принимать фолиевую кислоту, потому что она играет важную роль для формирования нервной системы плода, развития органов и тканей, системы кроветворения.

Дикорастущие съедобные грибы полезны для вегетарианцев, потому что это источник витамина D растительного происхождения. В культивируемых грибах витамина D нет: для его выработки нужен ультрафиолет, а грибоводы обычно выращивают их в темноте.

Минералы

Грибы содержат много минеральных веществ, 80−120 грамм на килограмм сухого вещества. Главным образом это калий, фосфор, магний, кальций, медь, железо, цинк.

От каких болезней помогают защитить грибы



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Рак

Свободные радикалы — это частицы (атомы или молекулы), которые содержат неспаренные электроны на внешней оболочке и за счет этого «цепляются» к другим частицам. Они образуются в организме естественным образом и играют роль во многих клеточных процессах. Но в большом количестве свободные радикалы могут повреждать компоненты клетки, в том числе ее геном. А причиной возникновения злокачественных опухолей ученые признали именно мутации, накапливаемые в геноме клетки.

Как и морковь, помидоры, зеленый и красный перец, грибы содержат много антиоксидантов — химических веществ, которые нейтрализуют окислительное воздействие свободных радикалов.

Витамин D также препятствует росту раковых клеток, влияя на цикл клеточного роста. А фолиевая кислота, содержащаяся в грибах, играет важную роль в синтезе ДНК, таким образом предотвращая изменения здоровых клеток в раковые из-за мутаций генома.

Болезни сердца

Клетчатка, калий и витамин С, которые содержатся во всех видах грибов, улучшают состояние сердечно-сосудистой системы. Калий и натрий вместе регулируют кровяное давление. Употребление грибов, в которых много калия и мало натрия, помогает снизить давление, а вместе с ним — и риск болезней сердца.

Регуляция аппетита

Клетчатка играет важную роль в регуляции веса. В грибах содержится два вида пищевых волокон, бета-глюканы и хитин, поэтому грибы — очень сытный продукт. Из-за того, что вы дольше не чувствуете голода, можно снизить общее количество калорий, потребляемых в день.

Иммунитет

Минерал селен, содержащийся в грибах, эффективен в усилении иммунного ответа на инфекцию, поскольку стимулирует выработку «клеток-киллеров» — Т-лимфоцитов.

К каким болезням могут привести неправильные грибы



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Основное правило грибника звучит так: «Не уверен — не бери!». Если вы сомневаетесь, что гриб съедобен, не трогайте его. Лучше вернуться домой с полупустым ведром, чем получить тяжелое отравление.

Ядовитые грибы можно разделить на три группы по характеру воздействия их токсинов.

Ядовитые грибы по видам действия токсинов (таблица отсюда ) Поражают внутренние органы Бледная поганка Мухомор вонючий Паутинник плюшевый Свежие строчки Никакая кулинарная обработка не обезвреживает их яды. Поражают печень и почки, а также другие внутренние органы. Длительный инкубационный период, иногда до 48 часов. За это время яды всасываются и вызывают необратимые изменения. Слабительные противопоказаны. Промывание желудка малоэффективно. Оказывают нейротропное и психотропное действие Мухоморы (красный, пантерный, королевский) Волоконницы Говорушки Лепиота Энтолома ядовитая Поражают пищеварительный тракт, легкие, нервную систему. Может быть высокая температура. Инкубационный период короткий: 1−2 часа. Эффективно промывание желудка раствором «марганцовки» (1:5000), взвесью активированного угля (1−2 столовые ложки на стакан теплой воды). Показаны слабительные. Поражают желудочно-кишечный тракт, вызывая острый гастроэнтерит Ложные опята Шампиньон желтокожий Паутинники Гебеломы Недоваренные осенние опята Неотваренные или не вымоченные млечники, грузди, волнушки Поражают пищеварительный тракт. Инкубационный период короткий: 1−2 часа. Эффективно промывание желудка раствором «марганцовки» (1:5000), взвесью активированного угля (1−2 столовые ложки на стакан теплой воды). Показаны слабительные.

— Если человек употребил какие-то условно съедобные грибы, все может закончиться банальными пищевыми отравлениями, гастроэнтеритами. Порой пациенты даже не обращаются в лечебные учреждения. При тяжелейших отравлениях печень погибает. Единственный шаг спасти человека — выполнить ему трансплантацию, — рассказывал руководитель РНПЦ трансплантации органов и тканей Олег Руммо.

Профилактика отравления грибами заключается в том, чтобы быть предельно бдительными при их сборе и очень тщательно их готовить, соблюдая необходимую технологию.

Еще один подвох грибов в том, что даже съедобные виды способны накапливать токсичные вещества из внешней среды: соли тяжёлых металлов, пестициды, радионуклиды (главным образом цезий-137).

Грибы по степени накопления цезия-137 (таблица отсюда ) Очень высокая Маслята, моховики, свинушки, польский гриб. Высокая Сыроежки, млечники, зеленушки. Средняя Подберезовик, подосиновик, рядовка серая, лисичка, белый гриб. Слабая Вешенка, шампиньон, дождевик, гриб-зонтик пестрый, опята.

Уровень загрязнения территории изотопами можно узнать в местном лесхозе. В самом лесу стоит обращать внимание на указатели радиационной опасности, которые выставлены на въездах в потенциально опасные места. Уже собранные грибы необходимо проверять на содержание радионуклидов. Такие исследования бесплатно проводятся в центрах гигиены и эпидемиологии.

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