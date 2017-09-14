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Почти суперфуд и потенциальный убийца. Что нужно знать о грибах, прежде чем идти за ними в лес

15.09.2017 21:55 — Разное | Tut.by  
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Сентябрь — грибной сезон, поэтому белорусы проводят выходные в лесах. Одним везет, и они находят 700 белых грибов за 3 часа, другим не везет, и домой их возвращают спасатели. Редакция GO.TUT.BY уже делала инструкцию о том, как не заблудиться в лесу, а сейчас решила выяснить, чем полезны грибы, и напомнить, почему они могут быть опасны.

Какие питательные вещества содержатся в грибах


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда речь идет о еде, грибы относят к овощам, но с точки зрения науки это не растения. Они относятся к отдельному царству живой природы, которое так и называется — Грибы (Fungi). На уроках биологии школьников учат, что грибы — уникальные организмы, которые содержат в себе признаки и растений, и животных. Ученым-микологам известно более 2 тысяч видов грибов. Из них в пищу употребляются около 25 видов, самые популярные — шампиньон, гриб шиитаке, вешенки и опята.

Люди едят грибы уже не одно тысячелетие. Древние греки верили, что они приносят силу воинам в бою, древние римляне называли их «пищей богов», а в китайской культуре грибы считались «эликсиром жизни». Убеждения, что это целебный продукт, нашли подтверждение в исследованиях современных ученых: грибы помогают предотвратить болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, гипертонию, снижают риск рака, поддерживают работу иммунной системы и снижают уровень холестерина.

Все эти суперспособности грибы получили благодаря своему составу.

Белки

В грибах содержится больше белка, чем во многих овощах, около 200−250 грамм на килограмм сухого вещества. Особенно много лейцина и валина — аминокислот с разветвленной цепью (ВСАА), которые выполняют функцию мышечного «топлива», но не синтезируются организмом, поэтому их надо получать с пищей.

Углеводы

Углеводов в грибах меньше, чем белка, и они отличаются от углеводов растений. Растительный крахмал заменен животным — гликогеном. Также присутствует специфический дисахарид — трегалоза, или «грибной сахар». Углеводы, содержащиеся в грибах, усваиваются лучше, чем углеводы овощей, и так же хорошо, как из молока или белого хлеба.

Жиры

Это низкокалорийный продукт: 20−30 грамм жиров на килограмм сухого вещества.

Витамины

Грибы богаты витаминами группы В: рибофлавин (В2), фолиевая кислота (В9), тиамин (В1), пантотеновая кислота (В5) и ниацин (В3). Витамины этой группы помогают организму получать энергию из пищи и вырабатывать эритроциты. Некоторые из них также важны для здоровья мозга. Врачи советуют беременным женщинам принимать фолиевую кислоту, потому что она играет важную роль для формирования нервной системы плода, развития органов и тканей, системы кроветворения.

Дикорастущие съедобные грибы полезны для вегетарианцев, потому что это источник витамина D растительного происхождения. В культивируемых грибах витамина D нет: для его выработки нужен ультрафиолет, а грибоводы обычно выращивают их в темноте.

Минералы

Грибы содержат много минеральных веществ, 80−120 грамм на килограмм сухого вещества. Главным образом это калий, фосфор, магний, кальций, медь, железо, цинк.

От каких болезней помогают защитить грибы


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Рак

Свободные радикалы — это частицы (атомы или молекулы), которые содержат неспаренные электроны на внешней оболочке и за счет этого «цепляются» к другим частицам. Они образуются в организме естественным образом и играют роль во многих клеточных процессах. Но в большом количестве свободные радикалы могут повреждать компоненты клетки, в том числе ее геном. А причиной возникновения злокачественных опухолей ученые признали именно мутации, накапливаемые в геноме клетки.

Как и морковь, помидоры, зеленый и красный перец, грибы содержат много антиоксидантов — химических веществ, которые нейтрализуют окислительное воздействие свободных радикалов.

Витамин D также препятствует росту раковых клеток, влияя на цикл клеточного роста. А фолиевая кислота, содержащаяся в грибах, играет важную роль в синтезе ДНК, таким образом предотвращая изменения здоровых клеток в раковые из-за мутаций генома.

Болезни сердца

Клетчатка, калий и витамин С, которые содержатся во всех видах грибов, улучшают состояние сердечно-сосудистой системы. Калий и натрий вместе регулируют кровяное давление. Употребление грибов, в которых много калия и мало натрия, помогает снизить давление, а вместе с ним — и риск болезней сердца.

Регуляция аппетита

Клетчатка играет важную роль в регуляции веса. В грибах содержится два вида пищевых волокон, бета-глюканы и хитин, поэтому грибы — очень сытный продукт. Из-за того, что вы дольше не чувствуете голода, можно снизить общее количество калорий, потребляемых в день.

Иммунитет

Минерал селен, содержащийся в грибах, эффективен в усилении иммунного ответа на инфекцию, поскольку стимулирует выработку «клеток-киллеров» — Т-лимфоцитов.

К каким болезням могут привести неправильные грибы


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Основное правило грибника звучит так: «Не уверен — не бери!». Если вы сомневаетесь, что гриб съедобен, не трогайте его. Лучше вернуться домой с полупустым ведром, чем получить тяжелое отравление.

Ядовитые грибы можно разделить на три группы по характеру воздействия их токсинов.

Ядовитые грибы по видам действия токсинов (таблица отсюда)

Поражают внутренние органы

Бледная поганка

Мухомор вонючий

Паутинник плюшевый

Свежие строчки

Никакая кулинарная обработка не обезвреживает их яды.

Поражают печень и почки, а также другие внутренние органы.

Длительный инкубационный период, иногда до 48 часов. За это время яды всасываются и вызывают необратимые изменения.

Слабительные противопоказаны. Промывание желудка малоэффективно.

Оказывают нейротропное и психотропное действие

Мухоморы (красный, пантерный, королевский)

Волоконницы

Говорушки

Лепиота

Энтолома ядовитая

Поражают пищеварительный тракт, легкие, нервную систему. Может быть высокая температура.

Инкубационный период короткий: 1−2 часа.

Эффективно промывание желудка раствором «марганцовки» (1:5000), взвесью активированного угля (1−2 столовые ложки на стакан теплой воды).

Показаны слабительные.

Поражают желудочно-кишечный тракт, вызывая острый гастроэнтерит

Ложные опята

Шампиньон желтокожий

Паутинники

Гебеломы

Недоваренные осенние опята

Неотваренные или не вымоченные млечники, грузди, волнушки

Поражают пищеварительный тракт.

Инкубационный период короткий: 1−2 часа.

Эффективно промывание желудка раствором «марганцовки» (1:5000), взвесью активированного угля (1−2 столовые ложки на стакан теплой воды).

Показаны слабительные.

— Если человек употребил какие-то условно съедобные грибы, все может закончиться банальными пищевыми отравлениями, гастроэнтеритами. Порой пациенты даже не обращаются в лечебные учреждения. При тяжелейших отравлениях печень погибает. Единственный шаг спасти человека — выполнить ему трансплантацию, — рассказывал руководитель РНПЦ трансплантации органов и тканей Олег Руммо.

Профилактика отравления грибами заключается в том, чтобы быть предельно бдительными при их сборе и очень тщательно их готовить, соблюдая необходимую технологию.

Еще один подвох грибов в том, что даже съедобные виды способны накапливать токсичные вещества из внешней среды: соли тяжёлых металлов, пестициды, радионуклиды (главным образом цезий-137).

Грибы по степени накопления цезия-137 (таблица отсюда)
Очень высокая

Маслята, моховики, свинушки, польский гриб.
Высокая

Сыроежки, млечники, зеленушки.
Средняя Подберезовик, подосиновик, рядовка серая, лисичка, белый гриб.
Слабая

Вешенка, шампиньон, дождевик, гриб-зонтик пестрый, опята.

Уровень загрязнения территории изотопами можно узнать в местном лесхозе. В самом лесу стоит обращать внимание на указатели радиационной опасности, которые выставлены на въездах в потенциально опасные места. Уже собранные грибы необходимо проверять на содержание радионуклидов. Такие исследования бесплатно проводятся в центрах гигиены и эпидемиологии.

Источники:

Mushrooms: Nutritional value and health benefits

Edible Mushrooms: Improving Human Health and Promoting Quality Life

The health benefits of mushrooms

Чтобы «тихая» охота прошла удачно

Найти, выйти, выжить. Что должен знать каждый начинающий грибник

«Перестал есть грибы, когда появился первый пациент». Олег Руммо об отравлениях и пересадке печени

In Pursuit of Vitamin D in Plants

Antioxidants and Cancer Prevention

FAQ: Изменения генома при раке

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Редакция GO.TUT.BY решила выяснить, чем полезны грибы, и напомнить, как они могут быть опасны.

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