В правительстве уточнили, когда белорусы выйдут на полную оплату за потребленные жилищно-коммунальные услуги. «В первой половине следующего года население будет вносить стопроцентную оплату по основным жилищно-коммунальным услугам, за исключением теплоснабжения», — отметил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин в Минжилкомхозе, где обсуждали вопросы ЖКХ.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Вице-премьер также отметил, что тарифы на теплоснабжение в силу того, что это достаточно затратная подотрасль, будут повышаться постепенно, в зависимости от доходов населения, сообщает портал коммунальной грамотности населения.

Напомним, ранее заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец заявил , что с учетом двух индексаций (1 сентября и 1 декабря) и запланированного с 1 января 2018 года повышения платы за ЖКУ в пределах 5 долларов белорусы будут оплачивать «коммуналку» на 100%, за исключением расходов на тепловую энергию.

По его словам, с учетом тарифов на теплоэнергию уровень возмещения населением комплекса коммунальных услуг к концу этого года вырастет до 74,8%. До конца 2018 года этот показатель достигнет 85%, до 2020 года — будет 93,3%, а вот планируемые 100% достигнуть можно будет только в 2025 году

Напомним: о том, что белорусы с 1 января 2018 года выйдут на 100%-ный уровень возмещения затрат по всем услугам ЖКХ, кроме тепловой энергии, заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов на расширенном заседании Президиума Совета Республики и Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при верхней палате парламента.

По словам Анатолия Калинина, с повышением оплаты должно повыситься и качество услуг, и для этого нужно усовершенствовать работу по многим направлениям.

Помимо формирования тарифов на коммунальные услуги, в Минжилкомхозе обсудили также вопросы водоснабжения и водоотведения. Специалисты предложили свои варианты совершенствования данной сферы и повышения качества питьевой воды. Кроме этого, были рассмотрены возможные пути снижения затрат и повышения качества услуг ЖКХ за счет автоматизации технологических процессов.

В Минжилкомхозе также рассмотрены предложения по увеличению использования местных видов топлива, децентрализации схем теплоснабжения населенных пунктов, а также осуществлению расчетов за древесное топливо и регулированию цен на него.

Кроме работников Министерства ЖКХ, в обсуждении вопросов ЖКХ приняли участие представители МАРТ, Минздрава, Минприроды, Минлесхоза, Минэнерго, облисполкомов и Минского горисполкома, государственных объединений и управлений ЖКХ, водоканалов и районных ЖКХ.

Напомним, что с 1 сентября для белорусов выросли цены на природный и сжиженный газ, а также тарифы на электрическую и тепловую энергию. Индексация предусмотрена постановлением Совета министров от 24 августа 2017 года № 641. Таким образом, за коммунальные услуги потребители платят на 8% больше.