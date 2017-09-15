Что нового в банках: снять наличку без карточки и кэшбэк за платежи с мобильного

Конечно, на фоне очередного снижения ставки рефинансирования большинство сообщений на банковских сайтах касались изменения ставок по вкладам и кредитам. Однако, было и еще кое-что любопытное. Все самые интересные и полезные новости банков за прошедшую рабочую неделю в обзоре FINANCE.TUT.BY.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Упс, произошел сбой, Sorry!

«Sorry» — именно так назвали новую услугу в Банке ВТБ. В случае какого-либо технического сбоя клиенты банка смогут получить информацию о восстановлении работоспособности сервисов или услуг. После устранения технического сбоя на номер мобильного телефона будет направлено SMS-уведомление о возобновлении работоспособности системы, сервиса или услуги.

Еще одну смс-услугу запустил БСБ Банк: клиенты банка смогут узнавать номера счетов в новом формате IBAN, отправив сообщение на короткий номер 1235. Напомним, на новый международный формат карт-счетов мы перешли 4 июля.

У БПС-Сбербанка будет новый процессинг

«В целях повышения качества оказываемых услуг физическим лицам ОАО „БПС-Сбербанк“ проводит работу по переходу c технологической платформы ОАО „Банковский процессинговый центр“, используемой для обслуживания банковских платежных карточек, на технологическую платформу Международного процессингового центра ПАО Сбербанк», — говорится на сайте банка. Подробностей, в том числе и том, придется ли держателям карточек теперь платить комиссию при пользовании банкоматов, входящих в структуру Банковского процессингового центра, пока не сообщается.

Наличные можно снять в банкомате без карточки

Банк БелВЭБ запустил услугу «Снятие наличных по коду». С ее помощью можно снять деньги в банкомате даже если вы забыли карточку дома. Для этого сначала в интернет-банке нужно выбрать опцию «Снятие наличных по коду» и указать сумму. Система сформирует две части кода, одна из которых отражается на экране операции услуги «Интернет-банк», а вторая придет на номер мобильного телефона. Сумма на счете заблокируется, а снять ее можно будет в ближайшем банкомате банка, введя обе части кода. Кстати, услуга подойдет и владельцам виртуальных карточек.

Кэшбэк за платежи с мобильного

Теперь клиенты Мобильной версии Банка «Решение» будут получать обратно 2% от суммы своих платежей со смартфона. Исключение составляют лишь платежи в разделе «Финансовые услуги» в ЕРИП, платежи по произвольным реквизитам и переводы между банковскими платежными карточками.

Электронные деньги «W1 Bel» — все

С понедельника прекратит функционировать система расчетов электронными деньгами «W1 Bel». Банк Москва-Минск рассказывает владельцам электронных кошельков, как получить свои деньги.

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