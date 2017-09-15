Знаменитости, которые любят собирать грибы

Сезон «охоты» на грибы в самом разгаре. С нетерпением мы ожидаем выходных, чтобы рвануть в лес, собрать ведерко лисичек, подосиновиков, а если повезет, то и боровиков. А кто из знаменитостей тоже любит собирать грибы? В подборке выходного дня на LADY — звездные грибники.

Сергей Шнуров









Сергей Безруков





Анастасия Волочкова





Сергей Светлаков





Николай Валуев

Фото: gribnoi.jimdo.com

Евгений Плющенко



Фото: spletnik.ru

Дмитрий Медведев

Публикация от Дмитрий Медведев (@damedvedev) Июл 19 2015 в 7:21 PDT