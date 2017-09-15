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Знаменитости, которые любят собирать грибы
Сезон «охоты» на грибы в самом разгаре. С нетерпением мы ожидаем выходных, чтобы рвануть в лес, собрать ведерко лисичек, подосиновиков, а если повезет, то и боровиков. А кто из знаменитостей тоже любит собирать грибы? В подборке выходного дня на LADY — звездные грибники.
Сергей Шнуров
Сергей Безруков
Анастасия Волочкова
Сергей Светлаков
Николай Валуев
Евгений Плющенко
Дмитрий Медведев
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Звездные грибники.
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