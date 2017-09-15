Мы продолжаем следить за тем, как представитель «офисного планктона » строит каркасный дом своими руками. В прошлый раз Дмитрий делился опытом отделки фасада и задувки стен эковатой. В этой части строительного сериала он рассказывает о том, как утеплял мансарду, устанавливал кессон скважины при высоком уровне грунтовых вод и «бодался» с производителем септиков.

Утепление мансарды

Стены каркаса были утеплены эковатой еще весной. Скаты крыши Дмитрий решил утеплять каменной ватой.





— Покупал ParocExtra толщиной 100 и 50 мм, всего около 40 упаковок, — рассказывает Дмитрий. — Если бы изначально шаг стропил был выбран под этот вид утеплителя, то расход материала был бы меньшим.

Скаты утеплял по глубине полости между стропилами — 200 мм. Плюс 50 мм утеплителя добавил по контробрешетке. Работа осложнялась тем, что шаг стропил в проекте был, мягко говоря, нестандартным, так как изначально в проекте предполагалось утепление тяжелым ППУ. В итоге пришлось подстраиваться под шаг c разбросом от 300 до 850 мм. Это вылилось в дополнительную возню с подрезкой на высоте (высота конька основного помещения 5 м) и перерасход материала.





Так что прорабатывайте проекты заранее.

До того как начинать нарезать и упаковывать в межстропильное пространство маты утеплителя, проложил полости кусками кровельной мембраны, таким образом дополнительно защитив утеплитель от выдувания. Полости хоть и закрыты МДВП с пеной со стороны улицы, но герметичности там нет.

Дальше утеплитель нарезался в размер шага стропил плюс 10 мм запаса, чтобы он держался в распор, но без заминания краев. Швы на стыках матов одного слоя перекрывались следующим слоем утеплителя во избежание мостиков холода.

















Уложенные слои утеплителя поджали бруском контробрешетки 50×50 мм с шагом 600 мм под размер утеплителя (610 мм).

Так бы бодро мы и продолжали утеплять скаты, если бы не столкнулись с очередным квестом в месте проходки дымохода сквозь кровлю. Еще в момент укладки гибкой черепицы мы установили master-flash, но даже не удосужились вырезать диаметр вокруг его основания, рассчитывая, что сделаем это потом. Вот это самое «потом» и наступило. Кроме всего прочего, нам нужно было сделать самодельный короб из нержавейки под угол нашей кровли и прорезать проекцию в декоративной накладке, чтобы та полностью прилегала к потолку.























Взвесив все «за» и «против» и умножив это на отсутствие нормальных инструкций и допусков в этом вопросе, я принял решение делегировать установку дымохода профессионалу. Правда, вырезать изнутри ОСБ и обрешетку у конька он отказался, пришлось самому лезть на крышу, насверливать кучу отверстий и по ним в час по чайной ложке вырезать ОСБ и обрешетку.

После этого печник установил между стропил короб из нержавейки, заполненный каменной ватой, и зафиксировал его к стропилам при помощи металлического профиля для гипсокартона. Через этот короб и прошла сэндвич-труба.





К ней присоединили печь-камин Invicta Okino. Эта чугунная бочечка была доставлена прямо из Франции. Импортер утверждает, что в подобной комплектации она у нас одна такая в стране. Заявленная мощность — 7 кВт. Использовать планируем для души и в качестве дополнительного источника тепла. Выбирали за дизайн и вменяемую цену среди чугунных аналогов.





Пока ждали завершения эпопеи с дымоходом, которая не давала закончить утепление крыши одноэтажной части, взялись за мансардный этаж. Начали с того, что усилили лаги санузла. В принципе, можно было и без усиления обойтись, но решил перестраховаться. Пол санузла накрыли все тем же ЦСП 18 мм.





Дальше из остатков материалов сделали межкомнатные перегородки. Доски были уже настолько побиты жизнью, что пришлось некоторые места скручивать между собой шпильками, чтобы они держали геометрию. А в некоторых местах просто снимали плоскости рубанком.

Из той же доски 150×50 мм сделали перекрытия под холодным треугольником. Сверху добавлю еще ряд 150-й доски, чтобы получилось 300 мм для утепления эковатой. Чердачок получится совсем небольшой, передвигаться по нему можно лишь на четвереньках.





Дальше утепляли скаты мансарды. Принцип точно такой, как и в одноэтажной части. Добавлю лишь, что последний ряд утеплителя 50 мм (который идет поперек основному) дополнительно фиксировали нейлоновым шнурком на гвоздиках. Маты Paroc сами по себе хоть и достаточно упругие, но могут выпасть под давлением предыдущих слоев.

При выборе пароизоляции исходил из цены, качества и показателей паропроницаемости. Также обязательным критерием была ее визуальная прозрачность, чтобы впоследствии по головкам саморезов на внутреннем МДВП можно было с легкостью отыскать стойки каркаса. В итоге выбрал армированную пленку повышенной плотности EUROVENT SPECIAL 110 N.





Монтаж пленки начинали с конька (перекрытия в мансарде) и двигались сверху вниз на стены. Фиксировали минимальным количеством скоб по длине полотна. Нахлесты (20 см) проклеивали двусторонней акриловой лентой Eurovent DUO. Ничего сложного, но возни много. Сама лента отлично себя показала, шов выходит крепче самой пленки.





Принцип крепления пароизоляции на стенах тот же, что и на потолке. Правда, если бы сразу проложил ее во время монтажа перегородок, то это бы значительно упростило работу и повысило герметичность.

Бесплатный совет: обращайте внимание на прилегание пленки в углах, чтобы не было лишних натяжений и, как следствие, прорывов.





Что касается укладки пароизоляции возле окон, то главная задача, которую нужно решить, — это хорошенько объединить ленту пароизоляции окна с пленкой стены. Сразу скажу, что хитро вырезать угол, чтобы сделать это без разрывов, не получится. Поэтому в углы проемов вырезали дополнительные квадраты и проклеивали все скотчем.

Водопровод — в дом

Поздней осенью прошлого года нам пробурили хоть и неглубокую, но зато дебитную скважину. В нее закинули насос, надели оголовок и так оставили торчать из земли, притягивая взгляд прохожих своим голубым цветом. Так она и простояла всю зиму и почти всю весну — никто на нее не посягнул.





И вот пришло время ее окультурить и завести, наконец, воду в дом. Для этих целей были вызваны бравые парни с бобкэтом и опытом прокладывания подобных вещей. Я знал, что у нас на участке довольно высокий уровень грунтовых вод и что было бы логично в этих условиях делать ввод воды в дом при помощи скважинного адаптера. Но меня победила «жаба», которая душила и квакала, что нужно использовать имеющиеся в хозяйстве бесплатные бетонные кольца и крышку к ним. А еще из кессона удобно вывести садовый кран для полива, поэтому решили рискнуть и остановились на колодце из колец. Бравые парни быстро вырыли яму соответствующих размеров вокруг трубы, закинули в нее кольца и накрыли крышкой (сделали это кривовато, но не смертельно).





Погода этим летом была дождливая, поэтому чуда не произошло, и нижнюю часть второго кольца быстро заполнила грунтовая вода (сантиметров на 20). Но ничего уже не поделаешь, нужно было двигаться дальше. Торчащую трубу скважины обрезали, сделали оголовок и в траншее на глубине 1,8 метра повели трубу к дому. Встречал я ее в котельной, где головкой по бетону высверлил отверстие в ЦСП диаметром 50 мм. В нее вставили гильзу из канализационной трубы для прохода водопроводной трубы через перекрытие. Пока ее еще не утеплял и греющих проводов не прокладывал, оставив это «на десерт». Питающий провод для насоса в траншее провели через водопроводную трубу меньшего диаметра на случай необходимости замены.

Как оформить окончательно кессон, теперь думаем.

Так и надо или брак?

Халявных колец у нас больше не осталось, поэтому септик можно было выбирать более герметичный и защищенный от проникновения грунтовых вод. Долго думал над покупкой станции биологической очистки, но меня в ней отпугнула (помимо цены) ее энергозависимость и прихотливость к составу сбрасываемой воды. Поэтому я решил воспользоваться положительным опытом своего соседа через дорогу и установить пластиковый септик со сбросом очищенных стоков в длинную дренажную трубу вдоль забора. Он пользуется такой системой уже давно и полностью ей доволен.





Септик выбрал российского производства — «Танк Универсал-2.5 NEW». Все те же парни с бобкэтом выкопали на расчетную глубину яму с запасом по размерам септика, опустили его на дно и стали заполнять водой. И тут (благо что был на месте) увидел, что вода из первой камеры довольно бодренько проливается во вторую через приличную щель внизу перегородки. Работы по заполнению и установке септика были остановлены, а я пошел искать ответ на вопрос: «Что за фигня тут происходит?».

Продавец септика начал убеждать, что так и надо и что эта щель нужна для того, чтобы не повредить перегородку камер во время откачки. Но ведь понятно, что это чушь и что он просто не хочет заниматься его заменой.

















В итоге я достучался до производителя, который меня успокоил, что такая щель не страшна и что она заилится в первый месяц активного использования. После этого продолжили заполнять септик водой. Но тут вода пошла наружу уже через корпус самого септика. На это у продавца аргументов не нашлось, и пришлось его менять на новый. Со второй попытки доставили целый и даже без «технологического отверстия» между перегородками. Засыпали септик смесью песка с цементом.

Дренажную трубу длиной 45 метров проложили с уклоном к краю участка и засыпали ее щебнем.

Выход канализационной трубы из дома пока не оформляли — просто просверлили в перекрытии отверстие необходимого диаметра и вставили в него оранжевую трубу. До септика трубу проложили с уклоном 2 см на 1 м. У дома горизонтальный участок трубы получился почти на поверхности земли, но сваи еще будут отсыпаться грунтом, поэтому считаю, что это не смертельно. Утеплять или нет трубу, еще не решил — есть разные мнения на этот счет.

Итак, основные коммуникации в доме (кроме газа) — теперь можно думать, что с этим всем делать дальше.

«А что там с аистами?»

В этом году в суете и заботах (у Дмитрия родился сын Данила. — TUT.BY) мы опять вовремя не переделали гнездо для аистов, поэтому селиться на постоянной основе они отказались. Но зато разнесли нашу заготовку на столбе себе на строительные материалы и построили гнездо поблизости сами. Теперь прилетают к нам всей толпой просто потусоваться и слопать лягушку из ручья.





В следующей части Дмитрий обещал рассказать подробно о прокладке внутренних инженерных коммуникаций и оригинальном способе чистовой отделки фасада.