ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украшения для носа, мужские платья и Рианна на байке: яркие моменты Нью-Йоркской недели моды

16.09.2017 08:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вчера завершилась осенняя Нью-Йоркская неделя моды — старейший и один из четырех важнейших смотров от кутюр. Показ традиционно собрал представителей шоу-бизнеса, знаменитостей и даже членов королевских семей. Самые яркие моменты собрала «Лента.Ру».


The Blonds Фото: Brendan McDermid / Reuters

Показ люксового нью-йоркского бренда The Blonds.


Oscar De La Renta Фото: Slaven Vlasic / Getty Images

На показе Oscar De La Renta по подиуму гуляла сама Белла Хадид, а в зале сидели Ники Минадж и Анна Винтур. Дизайнеры марки Лаура Ким и Фернандо Гарсия явно ударились в ностальгию по 1990-м, что, впрочем, нынче в тренде.


Christian Cowan Фото: Ilya S. Savenok / Getty Images

Новичок Кристиан Коуэн представил свою вторую коллекцию, одев андрогинных моделей в откровенные наряды, местами на грани китча.


The Blonds Фото: Nicholas Hunt / Getty Images

Бренд The Blonds получил название по фамилии основателей — братьев Филиппа и Дэвида Блондов, — но и знаменитых блондинок, включая Пэрис Хилтон, на показе хватало.


Barragan Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Испанец Виктор Барраган, большой любитель показывать груди моделей-женщин, в этом году решил пойти дальше и продемонстрировать и мужские тоже. 


FENTY PUMA by Rihanna Фото: Brian Ach / Getty Images

Рианна открыла шоу своей новой коллекции для FENTY PUMA by Rihanna выехав на подиум на кроссовом байке. Почему-то, однако, не за рулем.


Cynthia Rowley Фото: Gonzalo Marroquin / Getty Images

На показе Синтии Роули модели не ходили, а качались на качелях — по свидетельству очевидцев, в несколько дремотном состоянии.


CND for Libertine Фото: Ilya S. Savenok / Getty Images

Вдохновением для коллекции украшений CND for Libertine послужили «румынские цыганки и узбекские крестьянки» — хотя ни гадать, ни собирать хлопок с подобными конструкциями на ногтях не представляется возможным.


Фото: Slaven Vlasic / Getty Images

А вот коллекции студентов Нью-Йоркской академии искусств обошлись без лишнего эпатажа — ну разве что пара мужских платьев.


Naeem Khan Фото: Nicholas Hunt / Getty Images

Наим Хан показал буйство красок и восточную роскошь в самом кинематографичном изводе — шафран, розы и украшения для носа.


Mateo New York Фото: Albert Urso / Getty Images

Марка Mateo New York выбрала для своих довольно консервативных платьев телесный цвет, что разом меняет визуальный образ на что-то смутно-сексуальное.


Naeem Khan Фото: Nicholas Hunt / Getty Images

А вот и то самое кольцо в носу, которое Наим Хан рекомендует в качестве одного из важнейших аксессуаров будущей весны.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Третий день учений "Запад-2017": воевать будут ВДВ, ПВО и полиция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика