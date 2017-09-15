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Украшения для носа, мужские платья и Рианна на байке: яркие моменты Нью-Йоркской недели моды
Вчера завершилась осенняя Нью-Йоркская неделя моды — старейший и один из четырех важнейших смотров от кутюр. Показ традиционно собрал представителей шоу-бизнеса, знаменитостей и даже членов королевских семей. Самые яркие моменты собрала «
Показ люксового нью-йоркского бренда The Blonds.
На показе Oscar De La Renta по подиуму гуляла сама Белла Хадид, а в зале сидели Ники Минадж и Анна Винтур. Дизайнеры марки Лаура Ким и Фернандо Гарсия явно ударились в ностальгию по 1990-м, что, впрочем, нынче в тренде.
Новичок Кристиан Коуэн представил свою вторую коллекцию, одев андрогинных моделей в откровенные наряды, местами на грани китча.
Бренд The Blonds получил название по фамилии основателей — братьев Филиппа и Дэвида Блондов, — но и знаменитых блондинок, включая Пэрис Хилтон, на показе хватало.
Испанец Виктор Барраган, большой любитель показывать груди моделей-женщин, в этом году решил пойти дальше и продемонстрировать и мужские тоже.
Рианна открыла шоу своей новой коллекции для FENTY PUMA by Rihanna выехав на подиум на кроссовом байке. Почему-то, однако, не за рулем.
На показе Синтии Роули модели не ходили, а качались на качелях — по свидетельству очевидцев, в несколько дремотном состоянии.
Вдохновением для коллекции украшений CND for Libertine послужили «румынские цыганки и узбекские крестьянки» — хотя ни гадать, ни собирать хлопок с подобными конструкциями на ногтях не представляется возможным.
А вот коллекции студентов Нью-Йоркской академии искусств обошлись без лишнего эпатажа — ну разве что пара мужских платьев.
Наим Хан показал буйство красок и восточную роскошь в самом кинематографичном изводе — шафран, розы и украшения для носа.
Марка Mateo New York выбрала для своих довольно консервативных платьев телесный цвет, что разом меняет визуальный образ на что-то смутно-сексуальное.
А вот и то самое кольцо в носу, которое Наим Хан рекомендует в качестве одного из важнейших аксессуаров будущей весны.
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Наряды и украшения с осенней Нью-Йоркской неделе моды 2017
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