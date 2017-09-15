Украшения для носа, мужские платья и Рианна на байке: яркие моменты Нью-Йоркской недели моды

Вчера завершилась осенняя Нью-Йоркская неделя моды — старейший и один из четырех важнейших смотров от кутюр. Показ традиционно собрал представителей шоу-бизнеса, знаменитостей и даже членов королевских семей. Самые яркие моменты собрала « Лента.Ру ».



The Blonds Фото: Brendan McDermid / Reuters

Показ люксового нью-йоркского бренда The Blonds.



Oscar De La Renta Фото: Slaven Vlasic / Getty Images

На показе Oscar De La Renta по подиуму гуляла сама Белла Хадид, а в зале сидели Ники Минадж и Анна Винтур. Дизайнеры марки Лаура Ким и Фернандо Гарсия явно ударились в ностальгию по 1990-м, что, впрочем, нынче в тренде.



Christian Cowan Фото: Ilya S. Savenok / Getty Images

Новичок Кристиан Коуэн представил свою вторую коллекцию, одев андрогинных моделей в откровенные наряды, местами на грани китча.



The Blonds Фото: Nicholas Hunt / Getty Images

Бренд The Blonds получил название по фамилии основателей — братьев Филиппа и Дэвида Блондов, — но и знаменитых блондинок, включая Пэрис Хилтон, на показе хватало.



Barragan Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Испанец Виктор Барраган, большой любитель показывать груди моделей-женщин, в этом году решил пойти дальше и продемонстрировать и мужские тоже.



FENTY PUMA by Rihanna Фото: Brian Ach / Getty Images

Рианна открыла шоу своей новой коллекции для FENTY PUMA by Rihanna выехав на подиум на кроссовом байке. Почему-то, однако, не за рулем.



Cynthia Rowley Фото: Gonzalo Marroquin / Getty Images

На показе Синтии Роули модели не ходили, а качались на качелях — по свидетельству очевидцев, в несколько дремотном состоянии.



CND for Libertine Фото: Ilya S. Savenok / Getty Images

Вдохновением для коллекции украшений CND for Libertine послужили «румынские цыганки и узбекские крестьянки» — хотя ни гадать, ни собирать хлопок с подобными конструкциями на ногтях не представляется возможным.



Фото: Slaven Vlasic / Getty Images

А вот коллекции студентов Нью-Йоркской академии искусств обошлись без лишнего эпатажа — ну разве что пара мужских платьев.



Naeem Khan Фото: Nicholas Hunt / Getty Images

Наим Хан показал буйство красок и восточную роскошь в самом кинематографичном изводе — шафран, розы и украшения для носа.



Mateo New York Фото: Albert Urso / Getty Images

Марка Mateo New York выбрала для своих довольно консервативных платьев телесный цвет, что разом меняет визуальный образ на что-то смутно-сексуальное.



Naeem Khan Фото: Nicholas Hunt / Getty Images

А вот и то самое кольцо в носу, которое Наим Хан рекомендует в качестве одного из важнейших аксессуаров будущей весны.